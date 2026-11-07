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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 04:30

Catar dice que gracias a EE.UU. y a "voces sensatas" en Irán se ha evitado un "descontrol"

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El Cairo, 7 nov (EFE).- El primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahmán, ha asegurado en calidad de mediador que, gracias a la actual administración estadounidense de Donald Trump y a "voces sensatas" en Teherán, se ha conseguido evitar que la "situación se descontrole" y que se haya reanudado la guerra a gran escala.

Por EFE
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"Sinceramente, durante las últimas semanas hemos visto y trabajado conjuntamente con nuestros colegas de la administración estadounidense, que tienen una voluntad muy genuina de encontrar una manera de contener la situación y reducir la tensión. De hecho, gracias a ellos y también a algunas voces sensatas en Teherán, hemos conseguido evitar que la situación se descontrole", afirmó la noche del viernes el también jefe de la diplomacia de Catar en un evento en la Oxford Union, en el Reino Unido.

De acuerdo con un vídeo publicado este sábado por el portavoz de Exteriores catarí, Majed al Ansari, el político catarí indicó en la sesión que lo que ha ocurrido con los comicios de medio mandato en Estados Unidos, en los que los republicanos han perdido, "puede afectar a sus políticas en el futuro, pero no a sus intenciones".

"En cualquier otro país siempre hay personas que representan la voz de la razón y otras que tienen opiniones diferentes y adoptan posiciones más duras. Pero creo que, al menos por ahora, y a juzgar por nuestros contactos con la Administración estadounidense, las intenciones siguen ahí incluso después de las elecciones, al igual que la voluntad de dar pasos para encontrar una solución", señaló.

Apuntó, igualmente, que "nunca" habrá "un acuerdo de paz perfecto", por lo que no hay que limitarse a "esperar a que llegue ese momento en el que se alcance un acuerdo perfecto y, mientras tanto, renunciar a lograr un buen acuerdo que permita rebajar la tensión y detener esta escalada".

"Nuestros esfuerzos continúan. Quizá ahora mismo estén ocupados con otros asuntos. La actividad no es tan intensa como hace unos días, pero esperamos que estos esfuerzos continúen. De hecho, nuestros contactos no se han interrumpido ni se interrumpirán", zanjó.

Estas declaraciones se produjeron a la vez que Trump confirmaba, este viernes, que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo nuevos ataques limitados contra Irán, dirigidos contra un sistema de defensa antiaérea que, según afirmó, fue destruido en cuestión de minutos.

Los medios estatales iraníes informaron de que se escucharon dos explosiones en la zona de Suza, en la isla de Qeshm, situada en el estratégico estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte mundial de petróleo.

Trump calificó la acción militar de "menor", sin precisar cuándo se produjo ni aportar detalles sobre los daños causados.

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