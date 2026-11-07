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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 07:55

Chamán siberiano quiere sacrificar 60 camellos por la victoria rusa en Ucrania

Imagen sin descripción

Moscú, 7 nov (EFE).- Un chamán siberiano ha anunciado su intención de sacrificar 60 camellos en aras de la victoria del ejército ruso en la guerra en Ucrania, informó este sábado el portal 'Liudi Baikala' (La gente del Baikal).

Por EFE
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En declaraciones al medio, el chamán de la ciudad de Angarsk (región de Irkutsk), Artur Tsibikov, adelantó que degollará a cinco camellos por mes para "solicitar el apoyo de los dioses eslavos".

El "maratón" de sacrificios, como él lo llamó, comenzará en noviembre, precisa la fuente. "Todos los antepasados-dioses vendrán. Les daremos de comer, conversaremos con ellos y les pediremos perdón", explicó.

El objetivo, añadió, es que "todo termine rápido con nuestra victoria" en la que es conocida en Rusia como 'operación militar especial'.

La iniciativa ha sido criticada por otros chamanes, como es el caso de una organización en la vecina Buriatia, donde el camello es un animal sagrado que está prohibido sacrificar.

Además, otros activistas de la región bañada por el lago Baikal se han dirigido a la Fiscalía local para denunciar lo que consideran maltrato animal, aunque otros se abstienen de criticar al chamán por temor a que les acusen de oponerse a una "acción patriótica".

Tsibikov ya realizó sacrificios a finales de 2023 para apoyar la victoria del jefe del Kremlin, Vladímir Putin, en los comicios presidenciales, en los que fue reelegido por otros seis años.

Además de justificar la muerte en la cárcel del líder opositor, Alexéi Navalni, apoyó la campaña militar rusa en Ucrania, en la que habrían participado 17 chamanes de su organización 'Eterno cielo azul'.

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