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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 13:20

Chile decreta dos días de duelo nacional por la muerte del oscarizado Sebastián Lelio

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Santiago de Chile, 7 nov (EFE).- Chile decretó este sábado duelo nacional por la trágica muerte del cineasta Sebastián Lelio, ganador del único Óscar a mejor película internacional de la cinematografía chilena, por 'Una mujer fantástica'.

Por EFE
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“El Gobierno de Chile decretó duelo oficial este sábado 7 y domingo 8 de noviembre, con motivo del sensible fallecimiento del cineasta chileno Sebastián Lelio Watt, en reconocimiento a su trayectoria y aporte a la cultura nacional”, anunció el Ministerio de Cultura en un comunicado.

Lelio, uno de los cineastas latinoamericanos con mayor proyección internacional, falleció el viernes en su casa de Las Condes, en Santiago, a los 52 años de edad, "por motivos de salud", según confirmó su familia en un comunicado.

Se encontraba en pleno rodaje de su décima película, la adaptación cinematográfica de la reconocida novela 'Poeta chileno', del chileno Alejandro Zambra.

El ministerio indicó que el velorio se realizará en la Cineteca Nacional de Chile, en el Centro Cultural La Moneda (CCLM), en Santiago.

Protagonizada por Daniela Vega, 'Una mujer fantástica' abordó la dura vida y la discriminación de una mujer trans desde Chile y también fue reconocida con el Oso de Plata al Mejor Guion en el Festival de Berlín, el Premio Goya a Mejor Película Iberoamericana y el Independent Spirit Award, entre otros importantes galardones.

Tras recoger la estatuílla en 2018, Lelio señaló que "las personas transgénero no son de clase B, son uno más". "Estamos pasando como sociedad, no solo en Chile, por una crisis con los límites de la empatía. Existen personas ilegítimas y amores ilegítimos cuando no hay daño de por medio. ¿Bajo qué autoridad?", se preguntó el realizador.

Su temprana muerte ha generado consternación en el mundo de la cultura chilena, que de manera transversal ha destacado su talento, su generosidad y su sensibilidad.

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