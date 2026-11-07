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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 05:35

Cinco heridos en un ataque masivo ruso a Kiev que daña puente e instalaciones energéticas

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(Actualiza con información de las autoridades ucranianas sobre heridos y daños)

Por EFE
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Moscú/Berlín, 7 nov (EFE).- El Ejército ruso lanzó la pasada noche un nuevo ataque masivo contra Kiev que causó cinco heridos y daños en el conocido como el puente del Norte además de en infraestructura energética, lo que complica aún más el suministro de agua y electricidad en la capital.

Poco después de que el Ministerio de Defensa de Rusia anunciara este sábado el ataque, el alcalde de Kiev, Vitali Klitchkó, precisó en un mensaje en Telegram que el bombardeo había provocado heridas a cinco personas, entre ellas, un menor de 14 años.

En el ataque ruso, del que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había advertido horas antes en su tradicional discurso a la nación, resultaron dañadas instalaciones energéticas en las regiones de Kiev y Zitómir, indicó el alcalde de la capital.

Por su parte, el ministerio de Defensa ruso dijo haber golpeado dos centrales eléctricas en la región de Kiev: Tripolskaya, con una potencia de 1.800 megavatios, y Kievskaya.

Klitchkó sostuvo que "la situación del suministro energético en la capital es extremadamente complicada", porque los constantes ataques rusos a la infraestructura capitalina "están afectando también al funcionamiento de los sistemas de calefacción y abastecimiento de agua de la ciudad" a las puertas del invierno.

Asimismo, el puente norte de la capital ha sufrido daños en el firme de la calzada, en el sistema de catenaria aérea para los trolebuses y en una línea eléctrica, explicó.

Los equipos de mantenimiento vial y los servicios municipales han acudido al puente para restablecer cuanto antes el tráfico.

Además, la onda expansiva ha causado daños en cinco camiones estacionados en el aparcamiento situado junto al puente, añadió Klitchkó.

A su vez, en un barrio de Kiev los fragmentos de misiles o drones han impactado contra un edificio residencial de cinco plantas.

En otro punto del mismo distrito capitalino, la onda expansiva ha provocado daños en los cristales de las ventanas de otro edificio residencial de cinco plantas.

Para justificar su ataque, el ministerio de Defensa ruso explicó que el puente Pivnichi (Norte) es empleado "para la movilización de equipos militares y armamento para el ejército ucraniano".

De acuerdo con Moscú, aviación rusa también martilleó en Kiev una empresa de la industria militar, Meridian, que produce misiles tácticos y de crucero Flamingo, y en la región adyacente la fábrica de munición y explosivos Brovari.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, durante la noche Rusia lanzó un ataque combinado masivo principalmente contra Kiev con misiles Iskander-M, Zircon, KN-23 y S-400, así como 172 drones de ataque de tipo Shahed, Gerbera y drones señuelo del tipo Parodiya.

Las defensas antiaéreas lograron derribar cuatro misiles y 149 drones, pero se registraron impactos en 24 localizaciones, así como la caída de restos de drones y misiles interceptados en otras diez.

El ataque masivo contra la capital ucraniana tiene lugar poco antes de que el martes se reanuden las negociaciones tripartitas con mediación de EE.UU., estancadas desde febrero por la guerra en Irán.

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