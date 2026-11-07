Cincuenta detenidos en España, 43 de ellos empresarios, por lucro con entrada de migrantes

La policía informó este sábado de que esta organización criminal captaba ciudadanos pakistaníes que deseaban tener permiso de residencia y trabajo en España, a los que cobraba hasta 30.000 euros, para simular relaciones laborales que les facilitaban la entrada en el país o su regularización administrativa si ya estaban en él.

La red habría llegado a tramitar entre marzo de 2022 y julio de 2023 un total de 224 expedientes de contratación en origen, de los que 108 obtuvieron una resolución favorable.

Los miembros de la red, presuntamente, actuaban como intermediarios entre ciudadanos pakistaníes interesados en regularizar su situación y empresarios que facilitaban contratos laborales y "documentación instrumental" a cambio de dinero.

La organización captaba a personas en ese país, a los que ofrecía la posibilidad de obtener un visado de trabajo y una autorización de residencia a cambio del pago de elevadas cantidades de dinero.

La red también ofrecía regularizar su situación administrativa a personas que ya estaban en España, a las que proporcionaba contratos laborales simulados.

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Las personas que viajaban desde Pakistán llegaban a pagar 30.000 euros, mientras que los pakistaníes que ya estaban en España pero deseaban regularizar su situación abonaban hasta 8.000 euros para acceder a contratos de trabajo simulados, lo que les permitía iniciar el proceso administrativo.

La policía comprobó además durante la investigación que, en algunos casos, las personas contratadas acababan realizando actividades laborales en condiciones precarias o casi de explotación laboral.

La investigación policial ha permitido identificar a doce miembros de la red y a 62 empresarios relacionados con diversos sectores económicos, como establecimientos de alimentación, restauración, reformas o talleres metálicos.

Las detenciones se practicaron en dos fases diferentes, los días 26 y 27 de octubre, y de los siete miembros de la red detenidos, tres han ingresado en prisión por orden judicial.