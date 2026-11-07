CNA de Sudáfrica obtiene su peor resultado histórico en comicios locales con 98 % contado

Según los datos de la IEC, el CNA (socialdemócrata) del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, que encabeza el recuento en 116 consejos municipales y logra mayoría absoluta en 49, obtendría el peor resultado electoral desde el establecimiento de la democracia constitucional en el país en 1994.

Le sigue la Alianza Democrática (AD, centro-derecha) -segundo partido de la coalición gubernamental-, con un 24,56 % del voto nacional, si bien esta formación asociada históricamente a la minoría blanca sólo lidera, de momento, en 27 consejos y obtiene mayoría absoluta en once.

En tercera posición, a gran distancia, se sitúa el partido uMkhonto weSizwe (MK, izquierdista), del expresidente Jacob Zuma (2009-2018), con el 9,61 %, liderando en doce consejos y con mayoría absoluta en tres.

Con estos resultados, el CNA registra un notable varapalo respecto a las últimas elecciones municipales de 2021, cuando se adjudicó el 45,59 % de los votos en los peores resultados entonces de su historia.

La AD consiguió en esos comicios el 21,62 % de los sufragios.

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Está previsto que la IEC anuncie los resultados finales este domingo.

Algo más de 29 millones de personas estaban llamadas a las urnas este miércoles para elegir entre 136.790 candidatos (incluyendo 546 partidos políticos y candidaturas independientes) que ocuparán los escaños de ocho municipios metropolitanos, 44 municipios de distrito y 205 municipios locales.

Esta cita electoral sirve para medir la popularidad de un CNA que ya sufrió una debacle en las citadas elecciones de 2021, cuando recibió menos del 50 % de los votos por primera vez desde 1994.

Esa tendencia se confirmó en los comicios generales de 2024, cuando también perdió por primera vez la mayoría absoluta al conseguir el 40,18 % de los votos, y tuvo que formar un Ejecutivo de coalición junto con la AD -principal fuerza opositora hasta 2024- y otras ocho formaciones menores.

Tras esta decadencia están sus graves escándalos de corrupción, los problemas económicos y de seguridad, y la deficiente gestión de los ayuntamientos a nivel local, especialmente por deficiencias en la prestación de servicios básicos como la electricidad o el agua.

Estas elecciones tuvieron lugar, además, en un momento marcado por un escenario de violencia política y xenófoba agravado durante los últimos meses en el país.