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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 15:25

Colombia defiende que votó contra el fin del embargo de EEUU a Cuba por "coherencia"

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Bogotá, 7 nov (EFE).- El Gobierno colombiano defendió este sábado que votó en contra del fin del embargo de Estados Unidos a Cuba durante la Asamblea General de la ONU el mes pasado por "coherencia" con su política exterior ante los retos para la región que "presentan las dictaduras narcoterroristas".

Por EFE
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"Por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, Colombia votó en contra de la resolución que solicitaba poner fin al supuesto embargo de Estados Unidos contra Cuba. Esta decisión refleja la coherencia de nuestra política exterior", dijo el canciller, Omar Bula, en un video publicado por la Cancillería.

El ministro agregó: "Creemos que la defensa de la democracia, la libertad y la seguridad nacional deben orientar siempre la actuación internacional de Colombia y este es el caso. Seguiremos fortaleciendo nuestras alianzas estratégicas, manteniendo posiciones muy claras y puntuales frente a los desafíos que enfrenta nuestra región, como los que presentan las dictaduras narcoterroristas".

El pasado 28 de octubre, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución presentada por Cuba en contra del embargo de Estados Unidos a la isla con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones.

Hace un año, la iniciativa cubana recibió 165 apoyos, 7 en contra y 12 abstenciones, por lo que el respaldo a la iniciativa cubana ha caído notablemente.

Además de Estados Unidos e Israel, que han votado en contra del texto en prácticamente todas las ocasiones que se ha presentado, Colombia, Ecuador y Costa Rica se opusieron también a la resolución, en una clara muestra del acercamiento de sus gobiernos a la Administración de Donald Trump.

Colombia había votado a favor en 2025, cuando el presidente era el izquierdista Gustavo Petro, mientras que Ecuador y Costa Rica se abstuvieron ese año.

Más allá de que la resolución fuera aprobada por trigésima cuarta vez, todas las miradas estaban puestas en qué países, especialmente de América Latina y el Caribe, se sumaban a Estados Unidos, que en los últimos días había instado a los Estados miembros de la Asamblea General de la ONU a votar en contra de la propuesta cubana.

La resolución, bautizada 'Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba', es un texto no vinculante que Cuba presenta desde 1992 para reclamar a Washington el fin del embargo a la isla.

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