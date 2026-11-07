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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 17:00

Comienza nueva marcha del Orgullo en Argentina con reclamos contra el odio y la exclusión

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Buenos Aires, 7 nov (EFE).- La 35ª Marcha del Orgullo LGTB+ de Argentina comenzó este sábado en Buenos Aires con una feria de emprendimientos, actividades culturales y espectáculos musicales, en una jornada marcada por los reclamos contra los discursos de odio y en defensa de los derechos de la diversidad sexual, tras un ataque a mujeres trans que conmocionó al país.

Por EFE
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Bajo la consigna "Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia", la convocatoria reúne a colectivos de distintos lugares del país y combina movilización, reivindicaciones políticas y propuestas artísticas en la ciudad de Buenos Aires, y se replica en otras provincias.

La jornada comenzó a las 10.00 hora local (13.00 GMT) con una feria y, a las 16.00 (19.00 GMT), arrancó el tradicional desfile de carrozas con música y artistas, que avanza por la Avenida de Mayo hacia el Congreso.

Entre banderas, disfraces y carteles de distintos colores, los manifestantes expresan sus reclamos contra la discriminación. "Basta de transfobia" y "Que ser homofóbico vuelva a ser una vergüenza" son algunas de las consignas que se leen y se escuchan entre la multitud.

Las columnas de distintas organizaciones LGTB+, feministas y sociales se dirigen desde la intersección de las avenidas 9 de Julio y de Mayo hacia el Parlamento, en donde alrededor de las 18.00 hora local (21.00 GMT), se leerá un documento con críticas a las políticas de ajuste y exclusión del Gobierno del presidente Javier Milei.

La movilización tiene este año un recorrido más corto y modificado, deja de lado su tradicional paso por la Plaza de Mayo frente a la sede del Gobierno nacional, tras una disputa con el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que inicialmente había prohibido los eventos públicos entre el 6 y el 13 de noviembre por el operativo de seguridad previsto para la visita del papa León XIV.

Entre los principales reclamos figuran la aprobación de una "Ley Integral Trans", una nueva normativa antidiscriminatoria y el proyecto "Reconocer es Reparar", que propone una pensión y asistencia para travestis y personas trans adultas mayores.

Los manifestantes reclaman también justicia frente a los ataques y mayor visibilización de la violencia contra las personas trans.

La movilización se celebra un día antes de la llegada al país del papa León XIV, prevista para este domingo, y estará atravesada por el repudio a la denominada "cacería de travas", en la que mujeres trans que ejercen el trabajo sexual fueron agredidas por un grupo de ciclistas en los Bosques de Palermo el fin de semana pasado.

La jornada incluye pruebas gratuitas de VIH, a cargo de la fundación AHF, y actuaciones en dos escenarios. El cierre estará a cargo de la cantante argentina María Becerra.

La cantante María Becerra será la encargada del cierre en el escenario principal, frente al Congreso, donde también actuarán otros artistas locales.

Argentina celebra la Marcha del Orgullo el primer sábado de noviembre desde 1997, en recuerdo de la fundación de Nuestro Mundo en 1967, considerado el primer colectivo homosexual del país y uno de los pioneros de Latinoamérica.

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