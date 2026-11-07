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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 15:30

Defensa Civil confirma dos tornados en el estado brasileño de Río Grande do Sul

Imagen sin descripción

São Paulo, 7 nov (EFE).- La Defensa Civil del estado brasileño de Río Grande do Sul confirmó este sábado la formación de dos tornados en dos municipios durante la madrugada, en medio de una sucesión de siete fenómenos de este tipo en la región sur de Brasil desde el pasado lunes.

Por EFE
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De acuerdo con el órgano responsable, los tornados en los municipios de Santo Augusto y Palmeira das Missões, en el noroeste del estado que limita con Argentina y Uruguay, estuvieron asociados al desplazamiento de una supercélula, un tipo de tormenta especialmente organizada que puede producir vientos intensos, granizo y tornados.

El primer tornado se registró en Santo Augusto alrededor de la 1:18 hora local (4:18 hora GMT), donde unas 50 casas resultaron destruidas.

El segundo fenómeno ocurrió aproximadamente media hora después en Palmeira das Missões, lo que dejó 10 propiedades afectadas.

Aún no se conoce la intensidad de los vientos ni se registran fallecimientos hasta el momento, según los últimos balances de Defensa Civil.

Con estas dos confirmaciones, la región sur de Brasil acumula siete tornados desde el pasado lunes: tres en el estado de Río Grande do Sul, tres en Santa Catarina y uno en Paraná.

Este miércoles, un tornado con vientos de hasta 126 kilómetros por hora provocó daños en el aeropuerto Serafim Enoss Bertaso, de la ciudad de Chapecó, en el oeste de Santa Catarina, y obligó a suspender las operaciones aéreas hasta este sábado.

En el caso de los tornados confirmados este sábado, la Defensa Civil de Río Grande do Sul había emitido el viernes cerca de la medianoche un alerta amarillo para la mitad norte del estado, que incluía Santo Augusto y Palmeira das Missões.

Asimismo, informó que mantiene el seguimiento de las condiciones meteorológicas y pidió a la población que consulte los canales oficiales y respete las recomendaciones de los organismos de emergencia.

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