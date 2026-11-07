Defensas antiaéreas derriban 411 drones ucranianos en diez regiones rusas

Los aparatos no tripulados fueron abatidos en regiones como las fronterizas Bélgorod, Kursk y Briansk, y otras como Rostov, Samara o Tula, y en aguas de los mares Negro y Azov.

En Sarátov los drones enemigos golpearon una refinería de la petrolera Rosneft, mientras en Oriol alcanzaron una fábrica de componentes electrónicos para equipos militares.

Mientras, el ejército ruso lanzó un ataque masivo contra la capital ucraniana, Kiev, donde golpeó un puente, dos centrales eléctricas y empresas vinculadas con la industria militar.

Todo esto tiene lugar poco antes de que el martes se reanuden en Abu Dabi las negociaciones tripartitas con mediación de EE.UU, estancadas desde febrero por la guerra en Irán.