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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 05:30

Defensas antiaéreas derriban 411 drones ucranianos en diez regiones rusas

Imagen sin descripción

Moscú, 7 nov (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron esta noche 411 drones en diez regiones de la parte europea del país y la anexionada península ucraniana de Crimea, según informó este sábado el Ministerio de Defensa de Rusia.

Por EFE
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Los aparatos no tripulados fueron abatidos en regiones como las fronterizas Bélgorod, Kursk y Briansk, y otras como Rostov, Samara o Tula, y en aguas de los mares Negro y Azov.

En Sarátov los drones enemigos golpearon una refinería de la petrolera Rosneft, mientras en Oriol alcanzaron una fábrica de componentes electrónicos para equipos militares.

Mientras, el ejército ruso lanzó un ataque masivo contra la capital ucraniana, Kiev, donde golpeó un puente, dos centrales eléctricas y empresas vinculadas con la industria militar.

Todo esto tiene lugar poco antes de que el martes se reanuden en Abu Dabi las negociaciones tripartitas con mediación de EE.UU, estancadas desde febrero por la guerra en Irán.

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