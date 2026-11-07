Delegación rusa en Abu Dabi incluirá un asesor de Putin, dos diplomáticos y dos militares

Los cinco miembros de la delegación mantuvieron el viernes un encuentro con el presidente ruso, Vladímir Putin, en el marco de la reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, explicó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la agencia Interfax.

Como ocurriera en la última ronda celebrada en Ginebra, el jefe del grupo será el asesor presidencial, Vladímir Medinski, quien también representó a Rusia en dos reuniones tripartitas celebradas en 2025.

Medinski, exministro de Cultura conocido por su ideario imperialista, algo que comparte con Putin, ha sido acusado de ralentizar las negociaciones por Kiev, aunque algunos analistas consideran que es una opción más fiable que la del ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, al que consideran menos ideológico, pero más intransigente.

Le acompañarán dos viceministros de Exteriores, Serguéi Riabkov y Mijaíl Galuzin; el jefe de la inteligencia militar, Ígor Kostiukov, quien lideró la delegación en la ronda que tuvo lugar en enero en Estambul, y su número dos, Yuri Zhigarlovski.

Al aceptar la reanudación de las negociaciones con Ucrania, estancadas desde febrero, Putin aseguró que Moscú está dispuesto a abordar las garantías de seguridad para ambos bandos una vez cesen los combates definitivamente.

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Según la prensa local, Putin quedó satisfecho de la conversación telefónica que mantuvo recientemente con los líderes de Finlandia y Noruega, tras lo que después del Kremlin admitió que es imposible acordar la seguridad en el continente sin consultas entre Rusia y los dirigentes europeos.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció esta semana tras reunirse en Washington con el emisario ruso, Kiril Dmítriev: "Será un gran acuerdo, y abarcará más que solo a Ucrania. Será algo muy importante; involucrará a más que a Ucrania, e incluso podría decir que podría abarcar a toda Europa. Será un acuerdo magnífico, y todo el mundo estará encantado".

Al respecto, el yerno y emisario de Trump, Jared Kushner, explicó seguidamente que EE.UU. y varios países europeos han mantenido en Bruselas consultas sobre "la necesidad de una arquitectura de seguridad europea más amplia que pueda ayudar a sentar las bases de una paz duradera".

Tras aludir a "los más de 30 años (...) de desconfianza", desde la caída de la Unión Soviética, a lo que hay que sumar "las devastadoras consecuencias" de la guerra en Ucrania, aseguró que el objetivo es "afrontar las preocupaciones de seguridad de todos los lados, reducir el riesgo de un futuro conflicto y crear un entorno de seguridad más estable y predecible".

Eso sí, matiza que cualquier acuerdo debe "respetar plenamente la soberanía, integridad territorial y una independiente capacidad de decisión de cada país, lo que incluye el derecho a elegir sus alianzas, de forma que ningún país tendrá veto sobre las elecciones soberanas de otro".

En lo que parece que Moscú no cede es en su negativa a declarar un alto el fuego, sea terrestre, aéreo o marítimo, algo que le han pedido también los países del Sur Global interesados en importar cereal ruso y ucraniano.