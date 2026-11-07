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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 19:45

Director de las luchas UFC rechaza ser el nuevo portavoz de Trump, según CNN

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Miami (EE.UU.), 7 nov (EFE).- Dana White, el director ejecutivo de la UFC, la mayor organización de luchas de artes marciales mixtas del mundo, rechazó la oferta del presidente estadounidense, Donald Trump, de convertirse en su nuevo portavoz en la Casa Blanca, según reportó este sábado CNN.

Por EFE
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Horas después de que Trump publicara su oferta en Truth Social, la cadena estadounidense reportó que "una fuente familiarizada con el asunto afirma que el director ejecutivo del Ultimate Fighting Championship (UFC) rechazó la idea poco ortodoxa".

Por otro lado, el portal TMZ señaló, con base en "fuentes con conocimiento directo del asunto, que Dana está en Londres para su pelea de boxeo de esta noche, pero se reunirá con Trump el lunes en el Despacho Oval para abordar la situación".

Trump indicó horas antes en Truth Social que, además de ofrecerle el puesto al empresario de las luchas, le ha pedido que lleve a la Casa Blanca como asistentes a varios peleadores, aunque no sean estadounidenses, como Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes y Kayla Harris.

"Me complace anunciar que al gran Dana White, un luchador y guerrero implacable, se le ha ofrecido el puesto de Secretario de Prensa de los Estados Unidos", escribió Trump días después de la derrota de los republicanos en las elecciones de medio mandato.

El puesto de portavoz de la Casa Blanca permanece vacante desde el pasado 16 de octubre, cuando Katie Zacharia dimitió apenas cinco días después de asumir el cargo, convirtiéndose en la persona que menos tiempo lo ha desempeñado.

Tras los comicios del martes pasado, ha habido cambios de personal en la Administración, como el ascenso el viernes del polémico asesor antiinmigrante Stephen Miller como nuevo jefe de gabinete de Trump, en reemplazo de Susie Wiles, considerada una interlocutora del sector privado con el mandatario, según la prensa especializada.

Las elecciones de medio mandato del pasado martes, que se interpretaron como un referéndum sobre la gestión de Trump, se saldaron con una victoria de la oposición demócrata, que arrebató a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso.

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