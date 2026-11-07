Dos sismos se sienten en el centro y el norte de Perú, sin reportes de daños

El primer movimiento telúrico, de magnitud 4.3, se reportó a las 00.36 horas de este sábado, con epicentro a 21 kilómetros al sureste de la localidad de Panao, en la región central de Huánuco, señaló el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Según la información oficial, el temblor de tierra tuvo una profundidad de 143 kilómetros y alcanzó una intensidad de III en la ciudad de Panao.

El IGP añadió que a las 02.27 horas se reportó otro sismo, de magnitud 3.8, con epicentro a 57 kilómetros al este de Zarumilla, en la región norteña de Tumbes, fronteriza con Ecuador.

Este temblor tuvo una profundidad de 38 kilómetros y alcanzó una intensidad de II-III en la ciudad de Zarumilla.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) confirmó en la red social X la información sobre los dos sismos, pero no reportó que estos hayan generado algún tipo de daño.

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Perú, que está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce un 80 % de la actividad sísmica mundial, registra desde entre enero pasado más de 760 movimientos telúricos, según datos del IGP.

El último terremoto devastador en el país andino se produjo en agosto de 2007 en la región sureña de Ica, donde un movimiento de magnitud 7,9 causó la muerte de unas quinientas personas y millonarias pérdidas materiales.