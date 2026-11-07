Drones ucranianos golpean una refinería y una fábrica de componentes militares en Rusia

En la fábrica Protón-Elektroteks, que se encuentra en la región de Oriol -unos 300 kilómetros al sur de Moscú-, se produjo un incendio, según informa Astra, que cita testigos oculares.

Esas instalaciones, que producen componentes electrónicos para el ejército, habían sido atacadas en el pasado por el enemigo. De hecho, cinco personas murieron y otra veintena resultaron heridos en el bombardeo perpetrado el pasado 23 de octubre.

El gobernador, Andréi Klichkov, confirmó el ataque ucraniano contra una empresa, sin precisar si hubo víctimas, aunque sí admitió daños parciales en la factoría atacada.

Además, los aparatos no tripulados dañaron una refinería de la mayor petrolera rusa, Rosneft, en la región de Sarátov -más de 700 kilómetros al sureste de Moscú-, según Astra. Dicha infraestructura, una de las mayores del país, también había sido objeto anteriormente de ataques ucranianos.

El gobernador, Román Busarguin, confirmó daños en la infraestructura civil y en varias viviendas, pero sin que se produjeran heridos.

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Desde que reanudara sus ataques hace diez días después de una breve pausa a petición del presidente de EE.UU., Donald Trump, Kiev ha golpeado prácticamente a diario las refinerías rusas.

Mientras, según denunció en Madrid el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Moscú ha dañado todas las centrales eléctricas del país en vísperas de la llegada del invierno.