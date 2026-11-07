Duki, Manuel Turizo, J Balvin, Nicky Jam, Juanes y Thalía, entre los estrenos latinos

El argentino Duki publicó 'A veces solo me divierto', un disco de trap de 12 canciones con el que celebra diez años de carrera. Invita por separado a YSY A y a Neo Pistea, sus compañeros en el colectivo Modo Diablo. También colaboran su compatriota Khea y el chileno Pablo Chill-E.

El colombiano Manuel Turizo publicó 'Apambichao vol. 2', su segundo disco de 2026 y la continuación de 'Apambichao'. Sus diez canciones recorren el merengue, la salsa, el dancehall, el reguetón y el regional mexicano. Incluye 'COMO FUERA', un merenguetón con J Balvin, y temas con Kapo, Óscar Maydon y Grupo Firme.

El estadounidense de origen puertorriqueño Nicky Jam publicó 'TESORIIITO', un reguetón romántico dedicado a su esposa. En el videoclip, el primero en el que aparecen juntos, protagonizan una historia de amor inspirada en su relación. Es el primer adelanto de su próximo disco, previsto para 2027.

La argentina María Becerra publicó 'TÚ SIN YO', el primer sencillo de 'LURE', la nueva etapa con la que se acerca al R&B. La canción habla de una ruptura en la que el vínculo sigue vivo pese a la distancia, y en el videoclip el paso de las estaciones marca las fases del duelo. Llega casi un año después de su disco 'QUIMERA'.

La mexicana Thalía publicó el martes una edición de lujo de 'Navidad melancólica' (2024) con dos grabaciones nuevas: su versión de 'El burrito sabanero', del venezolano Hugo Blanco, y 'Regalo perfecto', un tema propio sobre la nostalgia de estas fiestas.

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El mexicano Óscar Maydon publicó 'Mona Lisa', una balada con aire de corrido tumbado, la mezcla de regional mexicano y trap, sobre una traición amorosa. En ella compara a la mujer que le rompió el corazón con el retrato de Leonardo da Vinci por la sonrisa fría que comparten. Es su primer sencillo desde 'MÚSICA EN MI JETSKI', el disco que publicó en julio.

El colombiano Blessd publicó 'WINDOW SHOPPER', un reguetón en el que se presenta dispuesto a gastar sin medida para impresionar a quien le gusta, entre marcas de lujo, autos exclusivos y yates. Incluye una referencia a 'Window Shopper', el tema homónimo del rapero estadounidense 50 Cent. Este año ya publicó dos discos, 'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO' y 'EL PEOR HOMBRE DEL MUNDO'.

Los puertorriqueños Wisin y Tito El Bambino publicaron 'Pa' la girl', un reguetón de corte clásico sobre un grupo de amigas que ponen el celular en silencio y dejan los problemas atrás en la pista de baile. La canción se suma a una edición ampliada de 'La universidad del perreo', el disco en el que Wisin ejerce de 'profesor sandunga' para enseñar el reguetón a una nueva generación.

El colombiano Juanes publicó '25 aniversario', su primer recopilatorio de grandes éxitos, con 25 canciones por sus 25 años de carrera, entre ellas 'La camisa negra', 'A Dios le pido' y 'Es por ti'.