Ecuador acoge VIII edición de festival de cine feminista con 17 películas de 13 países

El Festival se desarrollará entre el 17 y 22 de noviembre, en sus sedes oficiales de Quito y Cuenca, sedes satélite en Guaranda, Riobamba, Loja, Guayaquil, Portoviejo, Ibarra y Lago Agrio; además de centros educativos alrededor del país, informó este sábado a EFE una fuente de los organizadores.

En Quito, las sedes oficiales serán la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que se ofrecerán dos funciones diarias de acceso gratuito, y Yaku Parque Museo del Agua, en la que se ofrecerá una función especial de cortometrajes para niños y niñas.

La inauguración será el día 17, en Quito, con la película 'Chicas Tristes', dirigida por Fernanda Tovar. Ganadora del Oso de Cristal y el Gran Premio del Jurado Internacional en la sección 'Generation' de la Berlinale 2026, sigue a dos amigas inseparables que a partir de un doloroso incidente tendrán que elegir entre guardar silencio o alzar la voz.

Entre las producciones destacadas que se proyectarán en esta edición figuran 'La fabulosa máquina del tiempo', de Eliza Capai, película inaugural de la sección 'Generation' de la Berlinale 2026.

Además, 'Black Snow', documental de Alina Simone, ganadora del F:Award del festival CPH:DOX y el Sustainable Future Award del Festival de Cine de Sídney; 'House with a Voice', película que invita a conocer sobre la tradición de las Burneshas.

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También se organizarán tres cine foros en Quito que reunirán a activistas, especialistas y organizaciones para profundizar en las temáticas de las películas.

Además, este año EQUIS cuenta con la presencia de Camilla Baier, cofundadora del colectivo Invisible Women, quien dictará el taller teórico-práctico Activar el archivo: curaduría feminista en acción, dedicado al activismo de archivo y la programación cinematográfica desde una perspectiva feminista.

El festival concluirá en Quito con 'La hija cóndor', dirigida por Álvaro Olmos Torrico, estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Esa película sigue a Clara, una adolescente que crece en una comunidad indígena de los Andes y sueña con convertirse en estrella de la música folclórica en la gran ciudad.

En Cuenca (sur), las funciones se llevarán a cabo el 17 de noviembre en la Alianza Francesa con la proyección de 'Being Maria' (Francia, 2024), de Jessica Palud, presentada en la sección Cannes Première del Festival de Cine de Cannes, narra la historia de Maria Schneider.

El 18 de noviembre se proyectará 'Animale' (Francia, 2024), de Emma Benestan, película que combina el cine fantástico y el terror y clausuró la Semana de la Crítica del Festival de Cannes 2024. Y el 21 de noviembre en el Teatro Pumapungo, una selección de seis cortometrajes para personas de todas las edades.

EQUIS también se alía con la Red de Cineclubes del Ecuador para organizar funciones gratuitas en centros educativos de distintas partes del país, dirigidas a estudiantes.

La iniciativa busca acercar al público joven a narrativas que cuestionan las normas de género y propiciar espacios de diálogo sobre igualdad, empatía y justicia social.