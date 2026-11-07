Ejército de EE.UU. crea un grupo para impedir que Irán transporte armas por tierra

El Centcom, con sede en Florida, anunció en un comunicado que la "fuerza de tarea respaldará los esfuerzos en curso del Gobierno de EE.UU. para evitar que Irán utilice rutas terrestres para transportar armamento avanzado y otros materiales".

El nuevo grupo de trabajo, 'Task Force Iron Gate', lo conformarán 20 efectivos civiles y militares con base en Tampa, Florida, que buscarán impedir el traslado en Irán de sistemas de armas avanzadas, materiales sujetos a sanciones e ingresos ilícitos mediante las fronteras terrestres de Irán y el mar Caspio.

El comandante de Centcom, el almirante Brad Cooper, sostuvo que el nuevo equipo "limitará aún más la capacidad de Irán para financiar el terrorismo, reconstruir fábricas de armamento y reabastecer a sus fuerzas militares".

"El establecimiento de la 'Fuerza de Tarea Iron Gate' refuerza el éxito de nuestro bloqueo marítimo inquebrantable contra Irán", declaró Cooper.

El organismo militar recordó que el bloqueo naval de Estados Unidos ha impedido que Irán exporte más de 25.000 millones de dólares de petróleo, según sus cálculos, y que permanece vigente la "aplicación estricta" de medidas contra todos los buques que ingresen o zarpen de puertos iraníes.

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La nueva tarea se anuncia un día después de que el presidente Trump confirmase nuevos ataques limitados contra Irán, dirigidos contra un sistema de defensa antiaérea que, según afirmó, quedó destruido en minutos.

Medios estadounidenses, como el Wall Street Journal, han reportado que Washington ha continuado con ataques menores en infraestructura de defensa en la isla de Qeshm desde hace semanas y el objetivo central sería debilitar la infraestructura que la República Islámica utiliza para mantener control sobre el estrecho de Ormuz.