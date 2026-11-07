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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 18:15

El artista puertorriqueño Yan Block lanza su primer álbum 'INDIVIDUAL' con 20 temas

Imagen sin descripción

San Juan, 7 nov (EFE).- El cantante urbano puertorriqueño Yan Block lanzó su nuevo álbum 'INDIVIDUAL', compuesto de 20 canciones de trap, house, reguetón y dancehall, según anunciaron este sábado sus promotores.

Por EFE
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"Les presento mi primer álbum 'INDIVIDUAL'. Que lo disfruten", publicó el artista en su página de Instagram junto con una foto de un rebaño con una oveja negra.

Su proyecto discográfico refleja una evolución del sonido, donde el trap se encuentra con nuevas influencias y posibilidades musicales con sonidos caribeños sin perder la esencia que lo caracteriza.

Actualmente, el artista cuenta con más de 17 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 4,8 mil millones de reproducciones acumuladas en la plataforma.

Con una audiencia que crece dentro y fuera de Puerto Rico, se ha convertido en uno de los nombres con mayor proyección de su generación en el género urbano.

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