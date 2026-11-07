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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 20:00

El cardenal uruguayo Sturla: "Tener al papa entre nosotros es un golazo"

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Montevideo, 7 nov (EFE).- "Tener al papa entre nosotros es un golazo", aseguró este sábado el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, en su discurso ante León XIV en el estadio Centenario donde se celebró una vigilia de oración ante unos 70.000 fieles.

Por EFE
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León XIV celebró este sábado una vigilia de oración en el estadio Centenario de la capital uruguaya, ciudad a la que llegó el viernes como primera etapa de su viaje que también le llevará a Argentina y Perú.

"Para los uruguayos este estadio es El Centenario: construido para el primer Mundial de fútbol en 1930 y para celebrar el centenario de la Jura de la Constitución. Es un lugar de identidad, donde el país se reconoce como pueblo", comenzó su discurso el cardenal que destacó que para los uruguayos "el fútbol es muy importante" en su cultura.

Y explicando que en al país "se habla de la vida con lenguaje futbolero", añadió: "por eso podemos decir que tener al papa entre nosotros es un golazo".

El arzobispo de la capital continuó con el símil futbolístico para explicar a los fieles "que no vinieron solo a alentar desde la tribuna: Cristo nos invita a entrar a la cancha de la vida, y el partido se juega en el barrio, en la familia, en el trabajo".

Y que cómo “la celeste, el color de nuestra selección, se lleva con orgullo, queremos llevar con alegría la camiseta de cristianos, para que quien nos vea descubra la alegría de seguir a Jesús", añadió el purpurado.

"Así como la celeste reúne a todo un país, la fe nos convoca como pueblo de Dios. En esta tribuna nadie queda afuera", añadió el cardenal pidiendo al papa que les "confirme en la fe y en la esperanza".

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