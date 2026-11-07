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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 09:05

El colombiano Nicolás Peña gana el VIII Premio de Poesía Hispanoamericana Ruiz Udiel

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Granada (España), 7 nov (EFE).- El libro 'La piel de los reptiles' del colombiano Nicolás Peña obtuvo este sábado el galardón de la octava edición del Premio de Poesía Hispanoamericana Francisco Ruiz Udiel, que convoca la editorial española Valparaíso Ediciones en memoria del poeta nicaragüense.

Por EFE
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El jurado de estos premios eligió por unanimidad la obra de Nicolás Peña, autor del que destacó su capacidad para abordar el sufrimiento sin concesiones al sentimentalismo, así como su voz poética, "que transforma la memoria íntima en una reflexión sobre la vulnerabilidad y el cuidado".

El colombiano ganó esta edición con un libro "arriesgado" que será publicado por la editorial dentro de una colección de poesía de la que forman parte autores que ganaron el Nobel de literatura, como Derek Walcott o Gabriela Mistral, y premios Pulitzer de Poesía, como Jericho Brown, Rita Dove, Charles Simic, Mary Oliver, Natasha Trethewey o Yusef Komunyakaa.

El Premio de Poesía Hispanoamericana Francisco Ruiz Udiel está abierto a autores de hasta 35 años originarios de cualquiera país americano.

Con este premio, la editorial Valparaíso tiene el objetivo de honrar la memoria del poeta nicaragüense Francisco Ruiz Udiel, que falleció a los 33 años, en 2010, y que pese a su corta trayectoria destacó como la voz más prometedora de su generación en Centroamérica.

El ganador de esta edición es docente universitario y tallerista de escritura creativa, co-dirige la editorial y proyecto cultural Danielito Bang y cuenta con varios reconocimientos por sus libros de poesía, como el premio Reverso.

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