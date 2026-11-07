ABC
7 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 00:00:00 a 01:59:00
Ver ABC TV
Voces del Paraguay
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 00:00:00 a 01:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
33º
undefined 2026-11-12
Min
21º
Máx
36º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
07 de noviembre de 2026 - 01:15

El ejército de Irán asegura ser “más fuerte” que al inicio de la guerra

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, advirtió el lunes de que la navegación por el estrecho de Ormuz no será segura hasta que Estados Unidos ponga fin a la guerra. EFE/ Str.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, advirtió que la navegación por el estrecho de Ormuz no será segura hasta que Estados Unidos ponga fin a la guerra. STR

El ejército iraní aseguró este sábado ser “más fuerte” que al inicio de la guerra en Oriente Medio y se declaró listo para responder a cualquier ataque de manera “inmediata” y “sin límites geográficos” tras las recientes amenazas estadounidenses.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

“Hoy, las fuerzas armadas de la República Islámica (...) tras haber adquirido experiencia en la confrontación directa con Estados Unidos y el régimen israelí, se encuentran en mayor estado de alerta y son más fuertes de lo que eran al inicio de la guerra”, afirmó el portavoz militar Mohamad Akraminia, citado por la agencia estatal de noticias IRNA.

Por orden del guía supremo, cualquier respuesta de las fuerzas armadas será inmediata, eficaz y sin límites geográficos”, agregó.

A pesar de los recientes ataques estadounidenses contra la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, las negociaciones diplomáticas para evitar una reanudación de las hostilidades se han intensificado bajo los auspicios de Catar, tras una serie de amenazas por parte de Israel y Estados Unidos.

En la madrugada de este sábado, la televisión estatal iraní informó nuevamente de dos explosiones en Qeshm, mientras que la agencia Tasnim mencionó, por su parte, dos misiles que habrían impactado en la isla.

Sin confirmarlo, el ejército, citado por los medios iraníes, indicó poco después haber destruido un dron militar estadounidense en esa zona.

Lea más: EE.UU. ataca isla iraní al tiempo que Trump presume de avances diplomáticos

El portavoz militar reiteró el sábado que las fuerzas iraníes solo desbloquearían Ormuz si Estados Unidos acepta las condiciones planteadas por Teherán.

Irán ya se ha mostrado dispuesto a reabrir ese paso estratégico para el comercio de hidrocarburos si Washington accede a una serie de medidas, como un alto el fuego en todos los frentes de la región, el desbloqueo de sus activos retenidos en el extranjero, el levantamiento de las sanciones que afectan a su sector petrolero y el fin del bloqueo naval estadounidense contra sus puertos.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Quién es Fernando Rivarola, el exfuncionario del BCP que puso en jaque a Ueno Bank
Ver más
02
Política
Presidente Pedro Alliana inicia mañana su jornada a las 6:30 en Palacio
Ver más
03
Política
Abogado de Peña descarta prisión preventiva: “No se dan los presupuestos”
Ver más
04
Política
Lula felicita a Alliana y le invita a trabajar abierta y francamente
Ver más
05
Policiales
Video: así trasladaron a Santiago Peña a la Escolta Presidencial
Ver más

Te puede interesar