El ejército de Irán asegura ser “más fuerte” que al inicio de la guerra

“Hoy, las fuerzas armadas de la República Islámica (...) tras haber adquirido experiencia en la confrontación directa con Estados Unidos y el régimen israelí, se encuentran en mayor estado de alerta y son más fuertes de lo que eran al inicio de la guerra”, afirmó el portavoz militar Mohamad Akraminia, citado por la agencia estatal de noticias IRNA.

“Por orden del guía supremo, cualquier respuesta de las fuerzas armadas será inmediata, eficaz y sin límites geográficos”, agregó.

A pesar de los recientes ataques estadounidenses contra la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, las negociaciones diplomáticas para evitar una reanudación de las hostilidades se han intensificado bajo los auspicios de Catar, tras una serie de amenazas por parte de Israel y Estados Unidos.

En la madrugada de este sábado, la televisión estatal iraní informó nuevamente de dos explosiones en Qeshm, mientras que la agencia Tasnim mencionó, por su parte, dos misiles que habrían impactado en la isla.

Sin confirmarlo, el ejército, citado por los medios iraníes, indicó poco después haber destruido un dron militar estadounidense en esa zona.

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El portavoz militar reiteró el sábado que las fuerzas iraníes solo desbloquearían Ormuz si Estados Unidos acepta las condiciones planteadas por Teherán.

Irán ya se ha mostrado dispuesto a reabrir ese paso estratégico para el comercio de hidrocarburos si Washington accede a una serie de medidas, como un alto el fuego en todos los frentes de la región, el desbloqueo de sus activos retenidos en el extranjero, el levantamiento de las sanciones que afectan a su sector petrolero y el fin del bloqueo naval estadounidense contra sus puertos.