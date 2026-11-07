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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 03:40

El Ejército iraní advierte que no permitirá a EEUU reconstruir sus bases en Oriente Medio

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Teherán, 7 nov (EFE).- El Ejército iraní advirtió este sábado de que no permitirá la reconstrucción de las bases militares estadounidenses en Oriente Medio y aseguró que más de 228 instalaciones y posiciones de Estados Unidos han sufrido graves daños o han sido destruidas durante la guerra iniciada el 28 de febrero.

Por EFE
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"Nunca permitiremos que se reconstruyan las bases del enemigo en la región", afirmó el portavoz del Ejército iraní, el general de brigada Mohamad Akraminia, según informó la agencia Fars.

El militar sostuvo que, según "fuentes internacionales fiables", más de 228 instalaciones y posiciones militares estadounidenses en la región han sufrido graves daños o han sido destruidas.

Akraminia aseguró además que ya no queda ninguna base estadounidense en la región con capacidad para llevar a cabo operaciones militares, lo que obliga a Washington a abastecer de combustible a sus buques y de raciones a sus tropas desde fuera de Oriente Medio.

Las declaraciones se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara anoche nuevos ataques de alcance limitado contra sistemas de defensa antiaérea iraníes, que describió como operaciones "menores".

Por su parte, medios oficiales iraníes informaron de que se escucharon dos explosiones en la zona de Suza, en la isla de Qeshm, situada en el estratégico estrecho de Ormuz, y citaron a testigos que aseguraron que dos proyectiles impactaron en la isla tras escuchar el sobrevuelo de una aeronave.

Los nuevos ataques se producen en medio de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington, con la mediación de Catar, para poner fin a la guerra, mientras las partes mantienen el pulso por Ormuz.

Irán asegura que tiene bajo su control del estratégico paso marítimo y afirma que permanecerá bloqueado hasta que Estados Unidos acepte sus siete condiciones para poner fin a la guerra.

Entre las condiciones iraníes también se encuentra el fin del conflicto en todos los frentes, incluido el Líbano, el descongelamiento de sus activos en terceros países y el levantamiento del cerco naval estadounidense y de las sanciones a su petróleo.

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