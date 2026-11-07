El exbeisbolista mexicano Enrique Quiñones es asesinado a balazos en el estado de Sinaloa

Quiñones, de 57 años, fue atacado por sujetos armados en una carretera del municipio de Mazatlán, de acuerdo con los primeros reportes.

Los agresores dispararon en varias ocasiones contra Quiñones desde un vehículo en movimiento y huyeron del lugar, según los informes preliminares.

El cuerpo de la víctima quedó tendido en el suelo junto a un vehículo, de acuerdo con los reportes.

Medios locales informaron que Quiñones se desempeñaba como conductor de una plataforma digital de transporte.

Personal de la Fiscalía de Sinaloa acudió al lugar para realizar las primeras diligencias, mientras que agentes de la Policía y el Ejército resguardan la zona.

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Hasta el momento no se ha informado sobre el móvil del ataque, posibles sospechosos o detenidos.

Quiñones hizo historia con los Tomateros de Culiacán el 21 de noviembre de 2000, cuando lanzó el primer juego sin hit ni carrera del equipo frente a los Águilas de Mexicali.

También, jugó en la Liga Mexicana de Béisbol y se desempeñó como entrenador de lanzadores de Tomateros durante la temporada 2014-2015.

El crimen ocurre en un estado sacudido por una prolongada crisis de violencia. Sinaloa vive desde septiembre de 2024 una escalada de hechos violentos ligada a la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cartel de Sinaloa enfrentadas tras la captura en Estados Unidos de Ismael 'el Mayo' Zambada.

Aunque la disputa comenzó en Culiacán, con el paso de los meses se extendió a municipios del sur del estado, como Mazatlán, donde las autoridades han reportado homicidios, desapariciones, ataques armados y decomisos de armas y explosivos.

Esa ola de violencia ha persistido pese a los sucesivos operativos policiales y al refuerzo de tropas federales en la región, con recientes nuevos despliegues hacia Culiacán y Mazatlán.