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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 04:40

El gobernador del BoJ alerta sobre "riesgos al alza" para la inflación de Japón

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Tokio, 7 nov (EFE).- El gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, alertó sobre "riesgos al alza" para la inflación del país asiático, que ha alcanzado el objetivo del 2 % casi 14 años después de que el banco central estableciera esta meta.

Por EFE
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En un acto celebrado en Washington el viernes, el gobernador del BoJ afirmó que, si bien el sentir general es que se ha alcanzado un hito, "es importante mantenerlo en ese nivel" durante los próximos años mediante un ajuste de la política monetaria, informa Kyodo.

Además, pronosticó que, debido al aumento de los precios de la energía, la inflación seguirá subiendo hasta principios del próximo año e indicó que, si la situación se calma en Oriente Medio, volverá al umbral del 2 % en 2027 o 2028.

Ueda realizó estas declaraciones en un acto organizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde agregó que el objetivo del banco central no se ha convertido en norma social en Japón.

El BoJ decidió la semana pasada mantener los tipos de interés de referencia a corto plazo en el 1,25 %, después de dos subidas este año hasta el nivel más alto en casi 31 años, y Ueda adelantó entonces que seguirán elevando los tipos en función de la situación económica.

Según cifras publicadas en septiembre por el Gobierno japonés, el IPC, excluidos los alimentos frescos, aumentó un 2,1 % interanual en septiembre, frente al 1,7 % registrado en agosto, situándose ligeramente por encima del objetivo del 2 % del banco central.

La decisión del BoJ se produjo después de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos optara igualmente por mantener los tipos, en su caso entre el 3,75 % y el 4 %. El Banco Central Europeo (BCE) también congeló los tipos de interés a los depósitos bancarios en el 2,5 %.

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