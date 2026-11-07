El oteador de palabras: "acabativa", "rompepiernas", "reprimarización"...

Tener iniciativa para emprender proyectos es una cualidad que se suele considerar positiva, pero también lo es tener "acabativa", la capacidad o el interés de acabarlos.

Sobre todo en ciclismo y travesía de montaña, hay rutas y caminos que alternan constantes subidas y bajadas cortas y duras, de modo irregular, lo que impide mantener un ritmo constante y provoca un gran desgaste físico, sobre todo en la piernas. De ahí que se les llame "rompepiernas".

En la construcción, la automoción y la manufactura son necesarias herramientas, maquinaria y bienes de equipo hechos de metales y que son suministrados por el sector de la "metalmecánica".

Con la "reprimarización" económica, un país o región retrocede en su desarrollo industrial y vuelve a depender del sector primario, es decir, de actividades como la extracción minera o la producción agraria. Aquí "re-" no expresa la repetición de la acción, sino la vuelta a un estado anterior, que es otro de los posibles valores del prefijo.

Ante los avances de la tecnología, hay quienes adoptan una actitud de temor o rechazo, pero también quienes confían en que pueden resolver los grandes problemas de la humanidad. Estos últimos son los "tecnooptimistas".

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Mientras que antes las vacaciones se solían concentrar muy claramente en tres épocas (Semana Santa, verano y Navidad), cada vez es más frecuente, e incluso se fomenta, que se vayan dispersando a lo largo del año, en lo que se está denominando en ocasiones "desconcentración estacional".