ABC
7 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias Internacional
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Fútbol Paraguayo. Torneo Apertura
ABC Cardinal AM de 17:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias Internacional
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
22º
Ahora
ver más
22º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-12
Min
18º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
07 de noviembre de 2026 - 19:10

El papa urge en Uruguay a que la educación escolar contribuya al buen uso de la IA

Imagen sin descripción

Montevideo, 7 nov (EFE).- El papa León XIV urgió este sábado a que la "educación escolar y universitaria contribuya al uso sabio de las tecnologías y la inteligencia artificial, colocando a la persona antes que el algoritmo", durante su discurso en la Universidad católica de Montevideo, en la segunda jornada de su viaje al país durante su gira por Latinoamérica.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En un encuentro con representantes del mundo educativo, el pontífice pronunció un discurso en el que utilizó los cinco sentidos, la vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído, como hilo conductor para reflexionar sobre la educación, las nuevas tecnologías y la defensa de la dignidad de la persona.

"Es urgente, entonces, que nuestra educación escolar y universitaria contribuya al uso sabio de las tecnologías y la IA, colocando a la persona antes que el algoritmo y armonizando las inteligencias técnica, emocional, social, espiritual y ecológica", dijo el papa en este acto de una maratoniana jornada que comenzó con una misa en Paysandú.

"El proceso de deshumanización que estamos viviendo es un desafío para nuestras instituciones escolares y universitarias", añadió el papa en el discurso en el Aula Magna del centro el que citó algunos de los pasajes de su encíclica 'Magnifica Humanitas' sobre las tecnologías y la Inteligencia artificial.

Porque observó, citando su discurso ante la Unesco del pasado 25 de septiembre", que "mientras se atribuye inteligencia a los sistemas computacionales, nos cuesta reconocer la dignidad inalienable de las personas, cuyas vidas se juzgan según el criterio de la eficiencia y, cuando se considera que ya no son productivas, son rechazadas y descartadas".

"Necesitamos proclamar de nuevo que la vida humana se respeta en todas sus fases y estados. Nadie puede ser rechazado", dijo en un nuevo alegato contra el aborto y la eutanasia.

"La fama del hombre de hoy ha sufrido innumerables golpes, hasta el punto de que desechar, rechazar, menospreciar, se ha convertido en un olor nauseabundo, aceptado por nuestro olfato", criticó el pontífice.

Tras recordar que las manos humanas sirven para trabajar, acariciar y abrazar, lamentó que también estén produciendo "la más terrible de las obras humanas: la guerra".

Y destacó que "quien se siente abrazado por el Padre es, inevitablemente, un constructor de paz".

El papa también indicó que la educación católica "no puede estar proyectada en un circuito cerrado" y "más bien, debe acostumbrarse a escuchar a las familias, a la sociedad civil, a las autoridades políticas y administrativas, así como a los representantes de los sectores productivos y de las categorías laborales.

Lo
más leído
del día

01
Política
¡La trompeta sonó! La reacción en la iglesia de Joshua Abreu tras la suspensión de Ueno Casa de Bolsa
Ver más
02
Política
¿Un informe anónimo precipitó la caída de Santi Peña? Un “sobre” alertó sobre Ueno, revela el nuevo vicepresidente
Ver más
03
Política
Primer día de Alliana como Presidente: ¿a qué ministros de Peña mantendrá en su gabinete?
Ver más
04
Policiales
Video: así trasladaron a Santiago Peña a la Escolta Presidencial
Ver más
05
Política
Caso Ueno: Fiscalía imputa y pide prisión preventiva para Santiago Peña y el extitular del BCP
Ver más

Te puede interesar