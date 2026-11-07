El papa urge en Uruguay a que la educación escolar contribuya al buen uso de la IA

En un encuentro con representantes del mundo educativo, el pontífice pronunció un discurso en el que utilizó los cinco sentidos, la vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído, como hilo conductor para reflexionar sobre la educación, las nuevas tecnologías y la defensa de la dignidad de la persona.

"Es urgente, entonces, que nuestra educación escolar y universitaria contribuya al uso sabio de las tecnologías y la IA, colocando a la persona antes que el algoritmo y armonizando las inteligencias técnica, emocional, social, espiritual y ecológica", dijo el papa en este acto de una maratoniana jornada que comenzó con una misa en Paysandú.

"El proceso de deshumanización que estamos viviendo es un desafío para nuestras instituciones escolares y universitarias", añadió el papa en el discurso en el Aula Magna del centro el que citó algunos de los pasajes de su encíclica 'Magnifica Humanitas' sobre las tecnologías y la Inteligencia artificial.

Porque observó, citando su discurso ante la Unesco del pasado 25 de septiembre", que "mientras se atribuye inteligencia a los sistemas computacionales, nos cuesta reconocer la dignidad inalienable de las personas, cuyas vidas se juzgan según el criterio de la eficiencia y, cuando se considera que ya no son productivas, son rechazadas y descartadas".

"Necesitamos proclamar de nuevo que la vida humana se respeta en todas sus fases y estados. Nadie puede ser rechazado", dijo en un nuevo alegato contra el aborto y la eutanasia.

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"La fama del hombre de hoy ha sufrido innumerables golpes, hasta el punto de que desechar, rechazar, menospreciar, se ha convertido en un olor nauseabundo, aceptado por nuestro olfato", criticó el pontífice.

Tras recordar que las manos humanas sirven para trabajar, acariciar y abrazar, lamentó que también estén produciendo "la más terrible de las obras humanas: la guerra".

Y destacó que "quien se siente abrazado por el Padre es, inevitablemente, un constructor de paz".

El papa también indicó que la educación católica "no puede estar proyectada en un circuito cerrado" y "más bien, debe acostumbrarse a escuchar a las familias, a la sociedad civil, a las autoridades políticas y administrativas, así como a los representantes de los sectores productivos y de las categorías laborales.