El papa visita un hogar para los sacerdotes ancianos en Montevideo

"El papa saludó individualmente a cada uno de ellos y destacó el valor absoluto de la vida, incluso cuando se ve debilitada por la edad o la enfermedad, así como los largos años de ministerio de los allí presentes", indicó el comunicado.

"¡Quién sabe si alguien ha contado cuántos son!", dijo el pontífice en su breve visita mientras se trasladaba al barrio de Casavalle, uno de los más marginales de la capital.

Antes de impartirles la bendición, el papa y los sacerdotes recitaron juntos el padrenuestro.

El Hogar Sacerdotal Jacinto Vera es la casa para sacerdotes del clero secular de todo el país, donde residen los mayores que ya se han retirado —en general luego de los 75 años—, o quienes están convalecientes por alguna enfermedad y pasan allí un tiempo transitorio.