El presidente de Portugal y Guterres abordan en Lisboa "todo lo que pasa en el mundo"

Guterres agradeció la invitación del presidente luso para "intercambiar opiniones sobre todo lo que ocurre en el mundo", dijo en declaraciones a la prensa tras el encuentro, que duró más de una hora y media.

Seguro y Guterres coincidieron esta semana en España en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebró en Madrid.

Además, el viernes, Seguro estuvo presente en la Universidad de Salamanca durante la ceremonia de investidura de Guterres como doctor honoris causa. Ambos mantuvieron un encuentro junto al rector de la Universidad, Juan Manuel Corchado.

Tras la ceremonia, Seguro calificó a Guterres como "una gran portugués" y destacó sus valores "relacionados con el respeto a la dignidad humana y, sobre todo, con el fin del sufrimiento".

Guterres fue primer ministro de Portugal entre 1995 y 2002 y secretario general del Partido Socialista (PS) entre esos años, mismo partido al que estuvo afiliado Seguro antes de acceder a la Presidencia.

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Ambos comparten una larga trayectoria política y personal, ya que durante el Gobierno de Guterres, Seguro ejerció varios cargos, entre ellos secretario de Estado de Juventud, secretario de Estado adjunto del primer ministro y ministro adjunto del primer ministro.

Desde 2017, Guterres ocupa el cargo de secretario general de la ONU, que abandonará este diciembre tras el fin de su mandato.