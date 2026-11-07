ABC
7 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Espacios & Tendencias
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Fútbol Paraguayo. Torneo Apertura
ABC Cardinal AM de 17:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Espacios & Tendencias
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-12
Min
18º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
07 de noviembre de 2026 - 17:05

El presidente de Portugal y Guterres abordan en Lisboa "todo lo que pasa en el mundo"

Imagen sin descripción

Lisboa, 7 nov (EFE).- El presidente de Portugal, António José Seguro, recibió este sábado en Lisboa al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en una audiencia en la que hablaron de "todo lo que pasa en el mundo".

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Guterres agradeció la invitación del presidente luso para "intercambiar opiniones sobre todo lo que ocurre en el mundo", dijo en declaraciones a la prensa tras el encuentro, que duró más de una hora y media.

Seguro y Guterres coincidieron esta semana en España en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebró en Madrid.

Además, el viernes, Seguro estuvo presente en la Universidad de Salamanca durante la ceremonia de investidura de Guterres como doctor honoris causa. Ambos mantuvieron un encuentro junto al rector de la Universidad, Juan Manuel Corchado.

Tras la ceremonia, Seguro calificó a Guterres como "una gran portugués" y destacó sus valores "relacionados con el respeto a la dignidad humana y, sobre todo, con el fin del sufrimiento".

Guterres fue primer ministro de Portugal entre 1995 y 2002 y secretario general del Partido Socialista (PS) entre esos años, mismo partido al que estuvo afiliado Seguro antes de acceder a la Presidencia.

Ambos comparten una larga trayectoria política y personal, ya que durante el Gobierno de Guterres, Seguro ejerció varios cargos, entre ellos secretario de Estado de Juventud, secretario de Estado adjunto del primer ministro y ministro adjunto del primer ministro.

Desde 2017, Guterres ocupa el cargo de secretario general de la ONU, que abandonará este diciembre tras el fin de su mandato.

Lo
más leído
del día

01
Política
¡La trompeta sonó! La reacción en la iglesia de Joshua Abreu tras la suspensión de Ueno Casa de Bolsa
Ver más
02
Policiales
Video: así trasladaron a Santiago Peña a la Escolta Presidencial
Ver más
03
Política
¿Un informe anónimo precipitó la caída de Santi Peña? Un “sobre” alertó sobre Ueno, revela el nuevo vicepresidente
Ver más
04
Política
Primer día de Alliana como Presidente: ¿a qué ministros de Peña mantendrá en su gabinete?
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: lluvias en todo el país y 7 departamentos en alerta por tormentas
Ver más

Te puede interesar