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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 07:10

El Reino Unido prepara una visita de Estado de Zelenski para 2027

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Londres, 7 nov (EFE).- El Reino Unido prepara para el próximo año una visita de Estado del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con el objetivo de reafirmar el compromiso de Londres con Kiev en la guerra contra Rusia, informa este sábado el 'Financial Times'.

Por EFE
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Aunque todavía no se ha concretado la fecha del viaje, las fuentes del periódico indican que es poco probable que coincida con la asistencia prevista de Zelenski a la cumbre del G20 -foro de las principales economías desarrolladas y emergentes-, que se celebrará en Mánchester (norte de Inglaterra) en noviembre de 2027.

"Es muy importante demostrar que existe un amplio apoyo a Ucrania en este país, de todos los partidos y prácticamente por encima de las diferencias políticas", declaró al FT una fuente gubernamental.

El próximo 24 de febrero se cumplirán cinco años de la invasión rusa de Ucrania, que estuvo precedida por la anexión ilegal de la península ucraniana de Crimea por parte de Rusia en 2014 y el estallido de enfrentamientos entre las fuerzas ucranianas y los separatistas prorrusos en el Donbás.

El FT explica que las autoridades británicas adaptarán la visita de Estado a las circunstancias de Zelenski como dirigente de un país en guerra, por lo que evitarán los grandes fastos, aunque sin renunciar a una puesta en escena con impacto visual.

De acuerdo con el periódico, el rey Carlos III, que como jefe del Estado sería el anfitrión oficial del dirigente, está entusiasmado con la idea y abierto a propuestas para diseñar la agenda.

Aunque el monarca cursa la invitación formal, el programa de actos lo prepara un equipo de protocolo del Ministerio de Exteriores británico.

Zelenski ha visitado el Reino Unido en trece ocasiones desde el inicio de la guerra en 2022 y se ha reunido tanto con el soberano como con sucesivos jefes del Gobierno británico. El último viaje fue el mes pasado, cuando fue recibido en Downing Street por el primer ministro Andy Burnham.

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