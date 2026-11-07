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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 19:45

España condena el ataque de Cracovia con seis muertos

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Madrid, 7 nov (EFE).- El Gobierno español condenó "firmemente" el ataque perpetrado este sábado en la Plaza Mayor de Cracovia (Polonia), que causó al menos seis muertos y dieciséis heridos.

Por EFE
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En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores indicó que España traslada sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas, y su deseo de pronta recuperación a los heridos, así como su plena solidaridad con el pueblo y al Gobierno de Polonia.

"España rechaza la violencia y la expresión de odio, incompatibles con los valores de convivencia, democracia y libertad que compartimos los europeos", afirmó Exteriores.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró también "consternado" por el tiroteo de Cracovia.

Sánchez expresó este sábado por la noche, en una publicación en redes sociales, su solidaridad con Polonia y las víctimas.

"Consternado por el ataque en Cracovia. Hoy España está con Polonia y con las víctimas. Deseo una pronta recuperación a los heridos", publicó el presidente español en X.

Al menos seis personas fallecieron y otras 16 resultaron heridas este sábado en un ataque perpetrado en pleno centro de Cracovia, en el sur de Polonia, cuando un hombre irrumpió con un automóvil en la turística plaza mayor y empezó a disparar de forma indiscriminada a los transeúntes.

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