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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 23:50

Evacuan sede de uno de los principales canales de TV de Colombia por amenaza de atentado

Imagen sin descripción

Bogotá, 7 nov (EFE).- Caracol Televisión, uno de los principales medios de comunicación de Colombia, evacuó la noche de este sábado a todos sus trabajadores de su sede principal, ubicada en Bogotá, por una supuesta amenaza de atentado planeado por grupos armados ilegales.

Por EFE
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"Caracol Televisión fue informado por las autoridades de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal", señaló el medio de comunicación en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El canal, en cuya sede también está ubicado el diario El Espectador y la emisora Blu Radio, agregó que adoptó "todas las medidas para proteger" a su "personal e instalaciones".

"Cualquier información adicional será proporcionada por las autoridades competentes", añadió la información.

El diario El Espectador, por su parte, señaló que la Policía de Bogotá afirmó que no existe amenaza alguna de bomba en inmediaciones o al interior.

"En un corto mensaje, señaló: 'Al momento no hay evidencia de explosivos', sin dar, hasta ahora, mayores detalles sobre si hubo un despliegue policial en el lugar", detalló el periódico.

Por ahora, ninguna otra autoridad se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

Sin embargo, la defensora del pueblo, Iris Marín, afirmó que es "grave y profundamente preocupante la información sobre amenazas o riesgos de atentados dirigidos contra Caracol Televisión en Bogotá".

"Expresamos nuestra solidaridad con todas las personas que trabajan allí y rechazamos cualquier forma de intimidación o violencia contra la prensa. Solicitamos a las autoridades esclarecer lo ocurrido a la mayor brevedad, establecer la veracidad de la información y adoptar todas las medidas necesarias para proteger a quienes trabajan en esta sede", agregó la funcionaria.

Para Marín, "garantizar la seguridad de los periodistas y las condiciones para el ejercicio libre, independiente y sin intimidaciones del periodismo es una obligación del Estado y una garantía esencial de toda democracia".

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