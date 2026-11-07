Expresidente del Banco Central de Paraguay se entrega a autoridades por caso Ueno bank

Así lo dieron a conocer este sábado medios locales, que difundieron fotografías del extitular de la entidad emisora, quien acudió en la noche del viernes al Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Asunción, la capital del país.

Carvallo estaba incluido en la orden de detención librada contra Peña como parte de una causa por lesión de confianza y otos delitos que enfrentan los exfuncionarios, según publicó el diario ABC Color.

El ahora exjefe del BCP renunció el martes tras anunciarse el proceso de resolución o disolución ordenado contra Ueno, con el que ha sido vinculado Peña y que recibió durante su gestión millonarios fondos de entidades estatales.

Antes de llegar a la institución emisora, en 2023, Carvallo había dirigido la Financiera Ueno, que dio origen al banco intervenido. En su reemplazo, Peña designó el miércoles al economista y exministro Raúl Vera Bogado como nuevo titular del BCP, un nombramiento que deberá ser aprobado por el Senado.

Después de comparecer ante la Justicia, Carvallo fue trasladado a la Agrupación Especializada, una dependencia policial que sirve de centro de reclusión de ciertos detenidos y que está ubicada en Asunción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Horas antes, y tras ser destituido luego de ser hallado culpable de "mal desempeño de funciones" en un juicio político en el Senado, Peña fue detenido en su casa, de donde fue trasladado posteriormente hasta la sede del Regimiento Escolta Presidencial, ante la presencia de numerosas personas a las afueras de la vivienda particular del ahora exmandatario, dijeron medios locales.

El diario local Última Hora indicó, citando fuentes oficiales, que el exgobernante permanecerá en ese lugar "de forma preventiva", desde donde será trasladado en la mañana de este sábado a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público para su primera comparecencia.

Por este caso, la Fiscalía ha imputado a 27 personas, entre ellos Miguel Vásquez, uno de los fundadores de Ueno bank, quien este viernes fue trasladado hasta un centro para procesados junto a otros seis arrestados, en atención a una medida de detención preventiva ordenada por un juez.