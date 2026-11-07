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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 13:30

Fallece un diputado de Guatemala herido en un ataque en el que murieron tres policías

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Ciudad de Guatemala, 7 nov (EFE).- El diputado guatemalteco Julio César Portillo Paz falleció a causa de las heridas de bala que sufrió el viernes en un ataque armado en el que también murieron tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que lo custodiaban, informaron este sábado fuentes oficiales.

Por EFE
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El atentado tuvo lugar en el municipio de Río Hondo del departamento de Zacapa, cuando la comitiva del congresista fue interceptada por individuos armados no identificados.

"Repudio el ataque criminal ocurrido en Río Hondo, Zacapa, en el que perdieron la vida el diputado Julio Portillo y tres agentes de la Policía Nacional Civil. Mis más profundas condolencias a sus familias. Los agentes cayeron en cumplimiento de su deber; Guatemala honra su valor y su sacrificio, que no será olvidado", escribió este sábado el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León.

El director del Hospital Regional de Zacapa, Luis Alberto Nájera García, dijo en una conferencia de prensa que el parlamentario, de 36 años, murió horas después de su ingreso anoche al centro asistencial debido a la gravedad de los disparos recibidos en el rostro y el cráneo.

En el ataque perdieron la vida los agentes Fernando Antonio Reyes Aldana, Erick Armides Ramos Osorio y Jorge Paau Xicol, asignados a la seguridad personal del legislador por el Ministerio de Gobernación (Interior) tras una evaluación de riesgo efectuada en 2024 debido a amenazas de muerte denunciadas por el político.

El presidente guatemalteco aseguró que la fuerza pública colaborará plenamente con el Ministerio Público para llevar a los responsables ante la justicia.

Portillo Paz integraba la X Legislatura (2024-2028) en representación del departamento de Zacapa, una región considerada por las autoridades como un punto clave para las operaciones del crimen organizado.

El diputado llegó al escaño por el partido Cabal, agrupación de la que fue expulsado en abril de 2025 tras señalamientos de supuestas comisiones ilegales, y recientemente, el pasado 31 de octubre, se había integrado a la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

El departamento de Zacapa atraviesa un repunte de la violencia armada. A finales de septiembre pasado una matanza registrada en el municipio vecino de Huité dejó ocho muertos en un hecho que aún permanece bajo reserva judicial.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias exactas del ataque y la identidad de los autores del atentado, en cuyo escenario las fuerzas de seguridad localizaron múltiples casquillos de armas de alto calibre.

El Ministerio de Gobernación indicó que corresponderá al Ministerio Público (Fiscalía) dirigir las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

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