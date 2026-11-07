Francia investiga amenazas de bomba en vuelos y no descarta vínculos extranjeros

"La Fiscalía de París ha abierto una investigación sobre estos hechos y lleva a cabo pesquisas para localizar a los autores de los correos electrónicos que difundieron estas falsas informaciones con el fin de hacer creer que existía una amenaza de destrucción peligrosa, así como determinar sus posibles vínculos con potencias extranjeras", dijeron a EFE fuentes de la institución.

El Gobierno francés anunció el viernes que había detectado cuatro nuevas amenazas de bomba en vuelos que sobrevolaban el espacio aéreo del país, después de una oleada de falsas alertas que afectó el jueves a varios países europeos.

Tres de los aviones aterrizaron sin incidentes en el aeropuerto parisino de Orly y otro en el de Burdeos. Equipos de desactivación de explosivos inspeccionaron las aeronaves.

El jueves se registraron alertas en España, Bélgica, Austria, Polonia, Dinamarca, Irlanda, Grecia, Finlandia, Serbia y Rumanía, además de Italia, República Checa y Bulgaria.

Las amenazas afectaron principalmente a aerolíneas de bajo coste, como Ryanair, Wizz Air y Aer Lingus, aunque también a compañías nacionales como Iberia, Finnair y Aegean Airlines. Las inspecciones realizadas en los aviones no detectaron ningún peligro para los pasajeros.

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Ante la sucesión de incidentes, la Comisión Europea activó un mecanismo de intercambio de información entre los Estados miembros para coordinar la respuesta.