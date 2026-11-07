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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 16:25

Fujimori desea éxitos a Alliana y reafirma voluntad de fortalecer lazos con Paraguay

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Lima, 7 nov (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, deseó este sábado éxito a la gestión del nuevo jefe de Estado de Paraguay, Pedro Alliana, y expresó su voluntad de fortalecer los lazos entre ambos países.

Por EFE
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"Expreso mis mejores deseos de éxito al presidente Pedro Alliana, quien asume la conducción de la hermana República del Paraguay tras el proceso de sucesión constitucional", señaló Fujimori en un mensaje publicado en la red social X.

La mandataria peruana manifestó, además, su "voluntad de fortalecer los históricos lazos de amistad y cooperación" entre ambos países y el "firme compromiso con la democracia y la institucionalidad en la región".

Alliana juró este viernes ante el Congreso como el nuevo gobernante de Paraguay poco después de la destitución, en un juicio político, de Santiago Peña, en medio de la tormenta que se desató en el país por el cierre del Ueno bank, vinculado al saliente mandatario.

El flamante jefe de Estado, quien era vicepresidente de Peña, deberá completar el actual periodo de Gobierno, previsto hasta agosto de 2028.

El Ueno bank contaba con 2,94 millones de clientes, en su mayoría personas del común y cajas de pensiones como el estatal Instituto de Previsión Social (IPS), cuyos recursos permanecen congelados desde este martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó la intervención de la entidad privada.

Antes de estallar el caso, Alliana comunicó su decisión de desistir de su precandidatura presidencial de cara a los comicios internos del gobernante Partido Colorado en 2027 y a las elecciones generales de 2028.

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