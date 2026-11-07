Fujimori suscribe decreto que establece nuevas normas de disciplina en escuelas de Perú

"Para nosotros que el orden regrese a las aulas es fundamental, porque lo que un niño aprende desde pequeño le servirá como norma cuando sea adulto y en el futuro", sostuvo la gobernante al aprobar los 'Lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en la Educación Básica'.

Durante una ceremonia que se realizó en el colegio Alfonso Ugarte, en el distrito limeño en San Isidro, la mandataria enfatizó que "todo país tiene reglas, límites, tiene los derechos de los ciudadanos, pero tiene restricciones" y que "si eso no se aprende desde pequeño, ya de adulto será muy tarde".

Fujimori también anunció que su gobierno incentivará la lectura en las aulas, así como la realización de actividades de este tipo en los períodos de vacaciones.

"Queremos estar a la vanguardia y demostrar que Perú tiene una gran educación. Para eso también incorporaremos internet satelital a todos los colegios del Perú", dijo.

A su turno, el ministro de Educación, José Antonio Chang, sostuvo que con la firma del decreto que establece las nuevas normas "se celebra el retorno de la disciplina en los colegios del país".

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Aseguró que durante los últimos años "se confundieron los principios de disciplina y orden", y confirmó que las normas contemplan medidas disciplinarias "que van desde leves, graves, muy graves, que pueden conducir a la expulsión de un estudiante".

Fujimori anunció el pasado 12 de octubre que su gobierno había decidido establecer las nuevas normas de conducta par las escuelas, que incluirían la expulsión de los alumnos violentos, el combate del acoso escolar y la prohibición de usar maquillaje, llevar el pelo largo o pintado y tener equipos electrónicos en las aulas.

La gobernante enfatizó que las autoridades no van "a permitir ni aceptar el bullying, la violencia, el acoso sexual" y pidió a los estudiantes que denuncien estos casos ante las autoridades educativas para que de inmediato intervengan el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Chang anunció en ese momento que las normas también incluían medidas "respecto a la presentación y disciplina dentro de la institución educativa" y que no se iba a permitir "maquillajes, pintado de uñas, pelos excesivamente largos y pintados" y que las faldas escolares debían tener "una medida adecuada".

El ministro precisó que estas últimas disposiciones iban a regir "para todas las instituciones públicas", mientras que las privadas podrían establecer sus normas internas de presentación.

Las medidas se anunciaron luego de que el pasado 15 de septiembre se generó una ola de indignación en el país tras la denuncia de la presunta violación de un estudiante de 16 años por sus compañeros, tras lo cual un juzgado de Lima ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes, alumnos del colegio Liceo Naval Almirante Guise, que era administrado por la Marina de Guerra.

Tras ese hecho, el Gobierno ordenó la reorganización de dicha escuela y entregó su administración al Ministerio de Educación hasta el próximo año, una medida que Chang aseguró que ha permitido recuperar "el orden y la disciplina" en el centro de estudios.