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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 11:25

Guitarricadelafuente dice que le "encantaría" seguir actuando tras 'La bola negra'

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Miami (EE.UU.), 7 nov (EFE).- El cantante español Guitarricadelafuente expresó en una entrevista con EFE que le "encantaría" seguir actuando tras el éxito de su debut como actor en la película 'La bola negra', con la que puede obtener una nominación a mejor actor de reparto, según la crítica estadounidense.

Por EFE
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El artista confesó en Miami, donde recibió el reconocimiento 'Virtuoso Award' de la revista Variety por su incursión en la actuación, que "para nada esperaba" que la película dirigida por los españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo, Los Javis, "iba a tener toda esta repercusión", dijo.

"Pero es algo como muy inspirador, y el haber estado tan conectado con esta historia y haber trabajado con ellos por primera vez de esta manera ha sido un privilegio, y ojalá que se pueda repetir de esta manera, pero es algo que, desde luego, me encantaría poder seguir haciendo", apuntó el cantautor de 29 años.

El español, cuyo nombre real es Álvaro Lafuente Calvo, interpreta en el filme a Sebastián, un músico reclutado en el ejército sublevado, que ayuda a Rafael, un prisionero republicano con un pasado artístico.

Aunque es su debut actoral, la revista Variety, el medio de cine más prestigioso de Estados Unidos, vaticinó que podría llevarse una nominación al Óscar a mejor actor de reparto, mientras que 'La nieve', el tema de la película que él interpreta, es una de las favoritas en la categoría a mejor canción.

Preguntado sobre si le gustaría seguir explorando su faceta de actor, el artista respondió que espera que lo busquen para futuras oportunidades.

"Que me llamen (para más proyectos), pero la verdad (es) que realmente me encantaría poder sentirme como vinculado a una historia como esta de nuevo. O sea, como algo con lo realmente te sientas identificado y que sientas que merezca la pena contar y dar visibilidad, y que pueda tener un efecto en la gente", mencionó.

El intérprete fue uno de los invitados principales del Festival de Cine de Miami GEMS (Miami Film Festival GEMS) un año después de haber hecho su primer concierto en Estados Unidos en esta ciudad de Florida.

Al reflexionar sobre el vínculo entre su carrera como cantante y su debut como actor, el cantante consideró que 'La bola negra' es una extensión de lo que él intenta hacer con la música, "que es encontrar una conexión" con la gente.

"Yo realmente, cuando esta oportunidad apareció, para mí, esto era como una prolongación de lo que estaba haciendo y de la música que hago y de lo que me permite ser como artista, y yo qué sé, pues llega un momento en el que es como contagioso y es como un poco adictivo", relató.

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