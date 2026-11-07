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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 08:50

Hallan los cadáveres de cinco marineros de un buque atacado en octubre frente a Rumanía

Imagen sin descripción

Sofía, 7 nov (EFE).- Los cadáveres de cinco marineros que permanecían desaparecidos desde el ataque a un buque frente a las costas de Rumanía el pasado 15 de octubre fueron hallados este sábado en la nave siniestrada y remolcada a Bulgaria, informó la radio pública de ese país, BNR.

Por EFE
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Los cuerpos fueron localizados durante los trabajos de reparación del buque cisterna Wine Trader en el puerto de Varna, en el norte del litoral búlgaro del mar Negro, adonde había sido remolcado tras el suceso, añadió la emisora, sin precisar sus fuentes.

El Wine Trader, un buque cisterna de transporte de productos químicos con bandera de San Marino que navegaba desde Túnez hacia Rumanía, se incendió tras el impacto de un dron presuntamente ruso a unas 14 millas náuticas al sureste de Sulina, cerca de la desembocadura del Danubio y a escasa distancia de la frontera ucraniana.

Las autoridades rumanas desplegaron en aquel momento una amplia operación de rescate con helicópteros Black Hawk y embarcaciones con personal médico, pero el fuerte oleaje dificultó las labores.

De los doce tripulantes de la embarcación, cinco fueron rescatados con vida el mismo día del ataque, mientras que los otros siete permanecían desaparecidos.

El presidente rumano, Nicușor Dan, acusó en su momento a Moscú de buscar la desestabilización del flanco oriental de la OTAN, aunque sin precisar si la agresión fue perpetrada de forma directa por el ejército ruso.

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