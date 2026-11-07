ABC
7 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias Internacional
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Fútbol Paraguayo. Torneo Apertura
ABC Cardinal AM de 17:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias Internacional
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
22º
Ahora
ver más
22º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-12
Min
18º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
07 de noviembre de 2026 - 19:05

Hallan tres cuerpos en la vivienda del presunto autor del tiroteo en Cracovia

Imagen sin descripción

Cracovia (Polonia), 7 nov (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, informó este sábado que se hallaron muertos en la vivienda del hombre detenido por el tiroteo indiscriminado en la plaza mayor de la ciudad de Cracovia, en el sur del país, en el que fallecieron al menos seis personas y otras 16 resultaron heridas, incluido el presunto perpetrador.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En una comparecencia ante los medios nada más llegar a Cracovia, el jefe del Gobierno polaco indicó que se trata "probablemente familiares directos del agresor".

La Policía confirmó en la red social X que en Ostrowiec Świętokrzyski, una ciudad ubicada en la provincia de Santa Cruz, "en el domicilio del hombre detenido en Cracovia, se encontraron los cuerpos de tres personas: dos mujeres y un hombre".

Previamente, el ministro del Interior, Marcin Kierwiński, había informado a los medios de que se estaban llevando a cabo registros en la vivienda del detenido.

El hombre, de 24 años, irrumpió este sábado en la plaza del Mercado de Cracovia con un automóvil y disparó indiscriminadamente a los transeúntes antes de huir y ser sometido por agentes de la Policía, que lo trasladaron a un hospital de la ciudad.

Tusk aseguró al respecto que la Policía, los servicios especiales y la Fiscalía "harán todo lo posible" para informar lo antes posible sobre los motivos del tiroteo.

El ministro del Interior había indicado en una rueda de prensa que las primeras investigaciones apuntan a que el presunto autor del ataque actuó solo y tenía "unas opiniones muy, muy radicales". "Estaba fascinado por las ideologías de extrema derecha", sostuvo.

El domingo y el lunes serán días oficiales de luto nacional en Polonia, según confirmó Tusk además en la rueda de prensa.

Lo
más leído
del día

01
Política
¡La trompeta sonó! La reacción en la iglesia de Joshua Abreu tras la suspensión de Ueno Casa de Bolsa
Ver más
02
Política
¿Un informe anónimo precipitó la caída de Santi Peña? Un “sobre” alertó sobre Ueno, revela el nuevo vicepresidente
Ver más
03
Política
Primer día de Alliana como Presidente: ¿a qué ministros de Peña mantendrá en su gabinete?
Ver más
04
Policiales
Video: así trasladaron a Santiago Peña a la Escolta Presidencial
Ver más
05
Política
Caso Ueno: Fiscalía imputa y pide prisión preventiva para Santiago Peña y el extitular del BCP
Ver más

Te puede interesar