Hallan tres cuerpos en la vivienda del presunto autor del tiroteo en Cracovia

En una comparecencia ante los medios nada más llegar a Cracovia, el jefe del Gobierno polaco indicó que se trata "probablemente familiares directos del agresor".

La Policía confirmó en la red social X que en Ostrowiec Świętokrzyski, una ciudad ubicada en la provincia de Santa Cruz, "en el domicilio del hombre detenido en Cracovia, se encontraron los cuerpos de tres personas: dos mujeres y un hombre".

Previamente, el ministro del Interior, Marcin Kierwiński, había informado a los medios de que se estaban llevando a cabo registros en la vivienda del detenido.

El hombre, de 24 años, irrumpió este sábado en la plaza del Mercado de Cracovia con un automóvil y disparó indiscriminadamente a los transeúntes antes de huir y ser sometido por agentes de la Policía, que lo trasladaron a un hospital de la ciudad.

Tusk aseguró al respecto que la Policía, los servicios especiales y la Fiscalía "harán todo lo posible" para informar lo antes posible sobre los motivos del tiroteo.

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El ministro del Interior había indicado en una rueda de prensa que las primeras investigaciones apuntan a que el presunto autor del ataque actuó solo y tenía "unas opiniones muy, muy radicales". "Estaba fascinado por las ideologías de extrema derecha", sostuvo.

El domingo y el lunes serán días oficiales de luto nacional en Polonia, según confirmó Tusk además en la rueda de prensa.