Honduras coordinará red iberoamericana para enfrentar la trata y los desafíos migratorios

La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, informó este sábado a EFE la designación del organismo, tras la clausura de la XXXI Asamblea General y el XXX Congreso de la FIO, celebrados del 4 al 6 de noviembre en Buenos Aires, Argentina.

El nombramiento se produce en un contexto marcado por las denuncias sobre redes de trata de personas que captan a latinoamericanos mediante falsas ofertas laborales para trasladarlos a Rusia y, posteriormente, enviarlos al frente de combate en la guerra contra Ucrania.

Al menos 32 hondureños han sido reclutados para participar en la guerra entre Ucrania y Rusia, de los cuales diez permanecen desaparecidos, nueve han sido repatriados y tres han fallecido, según informó a finales de octubre pasado la Cancillería de Honduras, tras alertar sobre ofertas laborales engañosas usadas para captar a ciudadanos para el conflicto.

Izaguirre advirtió que el problema trasciende las fronteras de Honduras y afecta también a ciudadanos de otros países, como Colombia, Bolivia y Venezuela.

Ante esta situación, el Conadeh se propone coordinar acciones entre los países integrantes de la Red de la FIO para promover "la protección internacional" de las víctimas, preservar la unidad familiar y garantizar sus derechos, enfatizó.

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La coordinación de la Red permitirá a la institución hondureña impulsar sistemas de alerta temprana transfronterizos, investigaciones defensoriales conjuntas y protocolos de protección entre los países de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, explicó.

Izaguirre afirmó que Honduras cuenta con experiencia en el seguimiento de los flujos migratorios, debido a que es un país de origen, tránsito y destino de migrantes, además de receptor de personas retornadas.

Entre los principales desafíos mencionó la reactivación de la coordinación entre las instituciones de derechos humanos de Centroamérica y la elaboración de un plan de trabajo conjunto, en un contexto de debilitamiento de la protección humanitaria y legal y de reducción de recursos para atender a migrantes, desplazados y retornados.

También alertó sobre la persistencia de la pobreza, la violencia y la falta de empleo, así como el avance de la movilidad climática, provocada por sequías y desastres naturales que obligan a miles de personas a desplazarse y requieren recursos específicos para su atención.