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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 13:00

Hutíes reivindican operaciones contra instalaciones en Arabia Saudí en respuesta a ataques

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Saná, 7 nov (EFE).- Los rebeldes chiíes hutíes reivindicaron este sábado seis operaciones contra instalaciones civiles y energéticas en Arabia Saudí, así como contra tropas del reino, en respuesta a los recientes ataques que han provocado más de 50 muertos en el Yemen.

Por EFE
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El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, señaló que una de las operaciones tuvo como objetivo el aeropuerto internacional de Riad, así como tanques de almacenamiento de petróleo y una torre de destilación perteneciente a la petrolera Aramco en la capital del reino.

También los insurgentes lanzaron ataques contra otras instalaciones de Aramco en el país, así como contra soldados en otros puntos tanto del país como en el Yemen, según el portavoz.

Hasta el momento, ninguna autoridad saudí ha reaccionado ante esta información.

Estas acciones, según Sarea, se producen en represalia por los dos ataques atribuidos a Arabia Saudí (que capitanea la coalición militar en contra de los insurgentes en el Yemen) que tuvieron lugar ayer y hoy en territorio yemení, en los que han muerto al menos 57 personas.

El portavoz dijo que "no dudarán en vengar la sangre" de su pueblo y que "pagarán un alto precio por cada crimen y acto de agresión".

Y advirtió que continuarán con sus operaciones "en lo profundo del territorio saudí".

Los hutíes han intensificado sus operaciones transfronterizas contra infraestructuras saudíes, en el marco de la reanudación de las hostilidades en el Yemen desde mediados de julio.

Los ataques hutíes contra Arabia Saudí, que interviene en el conflicto en el Yemen desde 2015, se han intensificado también en paralelo a la ofensiva militar de las fuerzas gubernamentales yemeníes para recuperar territorios bajo control insurgente.

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