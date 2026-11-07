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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 20:45

Incautan cerca de cuatro toneladas de marihuana en el suroeste de Colombia

Imagen sin descripción

Bogotá, 7 nov (EFE).- Las autoridades colombianas incautaron 3.997 kilogramos de marihuana que al parecer iban a ser enviados a Perú y Chile, en una operación ejecutada en el convulso departamento del Cauca (suroeste), confirmaron este sábado fuentes oficiales.

Por EFE
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El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, señaló que la Policía "propinó un contundente golpe" a los grupos que delinquen en el Cauca "con la incautación de 3.997 kilogramos de marihuana, la captura de dos personas y la inmovilización de tres vehículos".

"Entre el material incautado se encuentran 1.186 paquetes de marihuana tipo creepy, que tendrían como destino los mercados ilegales de Perú y Chile. Además, fueron incautados 4.542 litros de sustancias químicas, 100 recipientes de soda cáustica, 36 básculas y otros insumos utilizados en laboratorios clandestinos para el procesamiento de estupefacientes", agregó el mandatario.

De la Espriella señaló que "cada cargamento incautado representa menos recursos para financiar el terrorismo, comprar armas y sembrar violencia" en las regiones.

En el Cauca tienen presencia el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y otros grupos armados que luchan por el control territorial.

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