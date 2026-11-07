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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 10:40

Investigan un ataque informático a la construcción del estratégico túnel del Brennero

Imagen sin descripción

Roma, 7 nov (EFE).- La constructora del túnel del Brennero, una galería ferroviaria estratégica que unirá Italia y Austria bajo los Alpes, ha sufrido un ataque informático que, aunque no ha afectado a las obras ni a su seguridad, está siendo investigado.

Por EFE
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La constructora BBT-SE, un conglomerado austríaco e italiano con respaldo de la Unión Europea, confirmó este sábado en un comunicado que en octubre sufrió un ciberataque con el que "personas no autorizadas accedieron a datos disponibles a través de internet".

"En cuanto se detectó el incidente, la empresa activó sus protocolos de ciberseguridad procediendo al aislamiento inmediato de los sistemas afectados y contando con el apoyo de especialistas externos para llevar a cabo los análisis necesarios", reza la nota.

Asimismo se han informado a las autoridades competentes, mientras las investigaciones para esclarecer "los detalles" del ataque siguen en curso.

En cualquier caso, según la información disponible actualmente, "el incidente no ha tenido repercusiones en las actividades operativas de la empresa".

"Ni la seguridad de las obras de construcción ni la del futuro servicio ferroviario se encuentran en riesgo", termina.

El túnel de base del Brennero es una galería ferroviaria en construcción para unir la ciudad austríaca de Innsbruck y la italiana de Fortezza a lo largo de 55 kilómetros bajo los Alpes.

Sumando las galerías de enlace, los trenes de pasajeros y mercancías del futuro entre Italia y Austria recorrerán un total de 64 kilómetros, convirtiéndolo en el túnel ferroviario bajo tierra más largo del mundo.

Su conclusión está prevista para el año 2034, debido a los varios retrasos en las excavaciones.

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