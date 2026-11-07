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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 07:10

Irán ejecuta a un hombre por un ataque armado contra una comisaría en el sureste del país

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Teherán, 7 nov (EFE).- Irán ejecutó este sábado a un hombre condenado por su presunta participación en un ataque armado contra una comisaría de policía en la conflictiva provincia de Sistán y Baluchistán, en el sureste del país, que causó muertos y heridos entre los agentes, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

Por EFE
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"La sentencia de muerte de Mohamad Aref Shahbajsh, vinculado al grupo terrorista Yeish al Adl y acusado de rebelión armada y de guerra contra Dios por un ataque armado contra la comisaría de Qaleh Bid, en el condado de Jash, fue ejecutada esta mañana", indicó Mizan.

El medio señaló que varios agentes murieron o resultaron heridos en el ataque, sin precisar la cifra ni la fecha del suceso.

Según la versión judicial, Shahbajsh estaba vinculado al grupo armado suní Yeish al Adl, que opera en la provincia de Sistán y Baluchistán, fronteriza con Pakistán y Afganistán.

La región es escenario recurrente de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad iraníes y grupos armados, entre ellos Yeish al Adl, una organización suní que busca la independencia de la región y que la República Islámica considera terrorista.

Las autoridades iraníes han intensificado las ejecuciones desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, y han ahorcado a decenas de presos políticos por supuesta colaboración con Israel y Estados Unidos o por participar en las protestas antigubernamentales de enero pasado.

Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo y, en 2025, las autoridades iraníes ejecutaron al menos a 2.159 personas, más del doble que en 2024 y la cifra más alta registrada por Amnistía Internacional en el país desde 1981.

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