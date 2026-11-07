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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 08:35

Irán informa de otro petrolero incendiado por una mina en el estrecho de Ormuz

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Teherán, 7 nov (EFE).- La Armada iraní anunció este sábado que otro petrolero se incendió tras chocar con una mina naval en el este del estrecho de Ormuz, después de que ayer otros dos buques sufrieran incidentes similares en esta estratégica vía marítima, cuyo tránsito mantiene restringido Teherán desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel.

Por EFE
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"Esta mañana, un petrolero que navegaba por una zona prohibida e insegura en el este del estrecho de Ormuz, haciendo caso omiso de las reiteradas advertencias y con sus sistemas de navegación apagados, se incendió y quedó inmovilizado tras chocar con una mina naval", indicó la fuerza naval iraní, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

La Armada, que no informó de la bandera del petrolero ni del alcance de los daños, advirtió de que "este será el destino de todos los buques y embarcaciones que incumplan las advertencias y naveguen por zonas prohibidas".

El anuncio se produce después de que la Guardia Revolucionaria iraní informara ayer de que otros dos petroleros se incendiaron y quedaron inmovilizados tras chocar con minas navales cuando intentaban abandonar el estrecho de Ormuz por rutas "no autorizadas".

Desde principios de octubre se han multiplicado los ataques y los incidentes con minas navales en Ormuz, según Teherán, en medio de la presión iraní sobre el tránsito marítimo y de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra con Estados Unidos.

La Guardia Revolucionaria insistió ayer en que el estrecho permanecerá bloqueado hasta que Estados Unidos acepte las siete condiciones iraníes para poner fin al conflicto.

Entre las exigencias de Teherán figuran el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, el descongelamiento de sus activos en terceros países, el reconocimiento del control de Ormuz por parte de Irán y Omán y el levantamiento de las sanciones a su petróleo.

Mientras la República Islámica y EE.UU. mantienen negociaciones indirectas, con la mediación de Catar, para poner fin a la guerra, las fuerzas estadounidenses lanzaron anoche nuevos ataques de alcance "limitado" contra sistemas de defensa antiaérea iraníes en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz.

Los ataques fueron los segundos contra el territorio iraní desde septiembre pasado, tras los registrados el lunes pasado contra el sur del país persa.

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