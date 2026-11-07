Irán multiplica sus contactos diplomáticos en medio de esfuerzos para el fin de la guerra

"En las últimas 48 horas, he mantenido conversaciones telefónicas por separado con 12 de mis homólogos", afirmó Araqchí en un mensaje publicado en Instagram.

El ministro iraní indicó que habló con sus homólogos de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi; Egipto, Badr Abdelaty; Jordania, Ayman Safadi; Arabia Saudí, Faisal bin Farhan; Catar, Mohamed bin Abdulrahmán; Chipre, Constantinos Kombos; Turquía, Hakan Fidan; Kuwait, Jarrah Jaber al Ahmad al Sabah; Emiratos Árabes Unidos, Abdalá bin Zayed al Nahyan; Túnez, Mohamed Ali Nafti; Irak, Fuad Husein, y Pakistán, Ishaq Dar.

Araqchí explicó que durante estas conversaciones abordaron los últimos acontecimientos regionales e internacionales y las consecuencias de las acciones de Estados Unidos e Israel que, según Teherán, están aumentando las tensiones.

El jefe de la diplomacia iraní defendió el derecho de su país a proteger su soberanía y seguridad nacional y reclamó el establecimiento de mecanismos de seguridad regional sin la intervención de potencias extranjeras.

Las declaraciones de Araqchí se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara anoche que Washington mantiene conversaciones con Teherán y que se han logrado avances en las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero.

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"Estamos tratando con ellos ahora. Quieren llegar a un acuerdo", afirmó Trump, quien aseguró que han logrado "muchos avances" con Irán, sin ofrecer más detalles.

Teherán y Washington mantienen negociaciones indirectas desde hace varias semanas con la mediación de Catar, que busca acercar sus posiciones y evitar una nueva escalada del conflicto.

Trump mantuvo el viernes una conversación telefónica con el emir de Catar, Tamim bin Hamad al Thani, para abordar los esfuerzos diplomáticos destinados a alcanzar un acuerdo y garantizar la estabilidad regional.

Al mismo tiempo, Estados Unidos lanzó anoche nuevos ataques de alcance "limitado" contra sistemas de defensa antiaérea iraníes, según confirmó el mandatario estadounidense.

Medios iraníes informaron de que se escucharon dos explosiones en la zona de Suza, en la sureña isla de Qeshm, situada en el estratégico estrecho de Ormuz.

Estos ataques fueron los segundos lanzados por las fuerzas estadounidenses contra territorio iraní desde septiembre, después de los bombardeos del martes pasado contra la misma isla de Qeshm.

Por su parte, el Ejército iraní anunció este sábado el derribo de un dron MQ-9 estadounidense sobre la isla de Qeshm.