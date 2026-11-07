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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 06:08

Israel corre riesgo de perder a su mejor aliado tras elecciones en EE.UU.

Un cartel con retratos del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente estadounidense Donald Trump, en Tel Aviv, Israel.
Un cartel con retratos del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente estadounidense Donald Trump, en Tel Aviv, Israel.111637+0000 JACK GUEZ

En Jerusalén aún hay afiches electorales de Benjamín Netanyahu y Donald Trump posando frente a aviones caza, símbolos de la guerra contra Irán. Pero luego de los resultados adversos para ambos en las urnas, ninguno promociona ya la alianza entre Israel y Estados Unidos.

Por ABC Color
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La votación de octubre en Israel no permitió al bloque del primer ministro obtener una mayoría absoluta. Y esta semana, los republicanos del presidente estadounidense fueron superados en las elecciones de medio mandato por sus rivales demócratas, que abogan por una postura más dura hacia Israel.

Al analizar la debacle republicana, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, enumeró cuatro formas de recuperar votantes, entre ellas poner fin a la guerra con Irán y cambiar la “relación con Israel”.

Trump no discrepó. Justo durante la votación el martes, dijo que había acordado con Netanyahu poner fin a los 3.800 millones de dólares en ayuda militar anual de Estados Unidos a Israel para finales de este año, una decisión que vinculó al clima político estadounidense.

Las elecciones consecutivas parecen, para muchos observadores, un punto de inflexión, con Israel incapaz de dar por sentado el amparo del país más poderoso del mundo.

Lea más: Netanyahu dice que fin de la ayuda militar de EE.UU. muestra la “fortaleza” de su relación

“Es una nueva era. La confluencia de la guerra de Gaza y la guerra con Irán ha cambiado la forma en que los estadounidenses comunes y corrientes --no personas especialmente preocupadas por el conflicto israelo-palestino- ven a Israel”, explica Yael Sternhell, experta en Estados Unidos de la Universidad de Tel Aviv.

“Un problema con EE.UU.”

Las encuestas muestran que la percepción de Israel por parte de los estadounidenses se ha degradado desde la ofensiva israelí lanzada en Gaza en represalia por el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamás del 7 de octubre de 2023.

“Por primera vez, se toma conciencia de que la cuestión no concierne únicamente a los demócratas. Es un problema que afecta a la relación con Estados Unidos”, señala Eli Kowaz, analista en la Economic Cooperation Foundation, un grupo de reflexión israelí que respalda una solución de dos Estados con los palestinos.

Lea más: Vetos cruzados y el voto árabe marcan las consultas para formar Gobierno en Israel

Netanyahu no ha comentado las elecciones estadounidenses ni las declaraciones de Trump sobre la ayuda militar. Pero Amit Segal, un periodista conocido por su proximidad al primer ministro saliente, calificó la situación de “catástrofe” histórica para Israel.

Aunque en los últimos meses Netanyahu había señalado la necesidad de que Israel reduzca su dependencia de la ayuda militar estadounidense, los expertos sostienen que el país no está preparado para un corte brusco.

“Israel puede adaptarse a una nueva realidad estratégica (...) pero la prueba será dura. Eso le obligará a contemplar decisiones difíciles, como contraer enormes préstamos o aumentar los impuestos”, observa Ehud Eilam, exinvestigador del ministerio de Defensa israelí.

Israel dispone de su propia industria armamentística y conserva una clara ventaja en los enfrentamientos contra actores no estatales, como Hamás, o Hezbolá en Líbano.

Lea más: Lula dice que Brasil le dio lección al mundo y cita derrotas de Trump y Netanyahu

Pero sin el apoyo estadounidense, corre el riesgo de recurrir a artillería menos costosa y menos sofisticada, lo que incrementaría el riesgo de bajas civiles, que ya han provocado indignación de la comunidad internacional.

¿Podrá Eisenkot recomponer la relación?

Gadi Eisenkot, líder del partido israelí Yashar.
Gadi Eisenkot, líder del partido israelí Yashar.

Gadi Eisenkot, figura de la oposición que busca desbancar a Netanyahu, se presenta como alguien capaz de recomponer la relación con Washington.

En una inusual declaración en inglés, el exjefe del Estado Mayor expresó su deseo de trabajar “estrechamente y de manera constructiva” con Trump.

No obstante, “Eisenkot no podrá obtener una actitud más conciliadora por parte del nuevo Congreso simplemente mostrándose más amable”, vaticina Sternhell. “Tendrá que proponer nuevas políticas”.

Lea más: Líder opositor israelí dice que espera trabajar de forma “fructífera y estrecha” con Trump

Más aún cuando el Congreso estadounidense se dispone a recibir a nuevos demócratas progresistas, como Abdul El Sayed —primer musulmán elegido para el Senado—, que califican la guerra en Gaza de “genocidio”, una afirmación que Israel rechaza.

La experta recuerda, sin embargo, que la sociedad israelí está hoy profundamente volcada a la derecha, y que la guerra en Gaza contó, en un inicio, con un amplio respaldo entre la población.

El líder de la izquierda israelí, Yair Golan, ha llamado a regresar a un enfoque bipartidista en el vínculo con Washington, que según él Netanyahu destruyó.

Netanyahu promovió una “narrativa israelí destructiva de guerra eterna y gobierno autoritario”, afirma. “Es exactamente lo contrario del espíritu estadounidense”.

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