Itaipú dice tener unos 183 millones de dólares en Ueno bank

En un comunicado, Itaipú informó que hasta el martes pasado, cuando el Banco Central de Paraguay (BCP) ordenó un procedimiento de resolución o disolución contra Ueno bank, concentraba en esa entidad cerca del 7,6 % de los recursos que ingresaron entre 2024 y 2026 a esa represa binacional -una de las tres más grandes del mundo- mediante remesas desde Brasil.

La caída en desgracia del banco dejó congelados los recursos de miles de ahorradores que denunciaron no tener acceso a sus recursos, entre ellos 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), una de las principales cajas de pensiones del país, y las cuentas e inversiones de instituciones del Estado.

En concreto, Itaipú tenía 115.200 millones de guaraníes (unos 18,7 millones de dólares al cambio actual) y otros 163,8 millones de dólares en Ueno, detalló la nota.

Además de las acciones ante la Fiscalía, la binacional aseguró que hace el seguimiento de las disposiciones y procedimientos que realiza el Banco Central, "a los efectos de agotar todas las gestiones legales y administrativas de rigor" para recuperar los fondos.

Enfatizó que "esta situación no afecta el desarrollo normal de las actividades de Itaipú Binacional".

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En Ueno también se encuentran unos 355 millones de dólares invertidos por el Instituto de Previsión Social (IPS), una de las principales cajas de pensiones del país, que además entregó a ese banco la administración de las cuentas de cerca de 32.000 jubilados.

Asimismo, quedaron congelados en Ueno recursos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y de al menos otras cuatro cajas pensionales.

Cerca de 1,2 millones de clientes de Ueno bank han recibido la devolución de sus fondos en los últimos dos días, en transferencias que ascienden a 996.000 millones de guaraníes o el "equivalente a 160 millones de dólares", informó este sábado el titular interino del BCP, Pedro Acosta.

A raíz del cierre de Ueno bank, el ahora expresidente Santiago Peña fue destituido el viernes en un juicio político en el Senado y permanece bajo prisión preventiva tras ser imputado, este sábado, por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, al ser vinculado con la extinta entidad.