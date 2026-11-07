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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 12:00

La candidata dominicana a Miss Universo está estable tras accidente automovilístico

Imagen sin descripción

Santo Domingo, 7 nov (EFE).- La candidata dominicana a Miss Universo 2026 Melissa Núñez, y la directora del certamen a nivel nacional, Magali Febles, se encuentran estables en un centro de salud tras sufrir lesiones en un accidente automovilístico la noche del viernes en la capital.

Por EFE
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La información, suministrada este sábado por la oficina de Febles en un comunicado, explicó que otras personas a bordo del vehículo también se encuentran en condición estable, aunque no se especifican las lesiones sufridas por los que viajaban en el automóvil.

Núñez, de 28 años, tenía previsto viajar a Puerto Rico mañana domingo, para integrarse a la concentración de Miss Universo 2026. No obstante, su llegada estará sujeta a su evolución y condición de salud, refirió la nota.

Su equipo de trabajo estará comunicando oportunamente cualquier actualización sobre su traslado a Puerto Rico y su eventual integración a las actividades oficiales del certamen, a celebrarse en esa isla el 24 de noviembre.

La representante dominicana es graduada de psicología y es modelo internacional.

República Dominicana tiene un título de Miss Universo, conquistado por Amelia Vega en la edición de 2003 en Panamá.

Puerto Rico acogerá la edición 75 del certamen de belleza, lo que generará más de 1.100 empleos temporales, entre directos e indirectos, aseguró el año pasado la gobernadora de la isla, Jennifer González.

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