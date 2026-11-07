La candidata dominicana a Miss Universo está estable tras accidente automovilístico

La información, suministrada este sábado por la oficina de Febles en un comunicado, explicó que otras personas a bordo del vehículo también se encuentran en condición estable, aunque no se especifican las lesiones sufridas por los que viajaban en el automóvil.

Núñez, de 28 años, tenía previsto viajar a Puerto Rico mañana domingo, para integrarse a la concentración de Miss Universo 2026. No obstante, su llegada estará sujeta a su evolución y condición de salud, refirió la nota.

Su equipo de trabajo estará comunicando oportunamente cualquier actualización sobre su traslado a Puerto Rico y su eventual integración a las actividades oficiales del certamen, a celebrarse en esa isla el 24 de noviembre.

La representante dominicana es graduada de psicología y es modelo internacional.

República Dominicana tiene un título de Miss Universo, conquistado por Amelia Vega en la edición de 2003 en Panamá.

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Puerto Rico acogerá la edición 75 del certamen de belleza, lo que generará más de 1.100 empleos temporales, entre directos e indirectos, aseguró el año pasado la gobernadora de la isla, Jennifer González.