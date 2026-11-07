La Cruz Roja Venezolana y Española acuerdan trabajo por dos años para atención tras sismos

Así lo informó la CRV este sábado en un video publicado en X, en el que recordó que la Cruz Roja Española desplegó una clínica especializada en emergencias tras los sismos donde se atendieron a más de 10.000 personas y se brindó apoyo psicológico y psicosocial a otras 4.000 en La Guaira, el estado más devastado por los sismos.

"Vamos a estar trabajando, durante los próximos dos años, tanto en la respuesta como en la fase de la recuperación y atención de las personas afectadas por el doble terremoto en Venezuela", indicó la CRV.

Los sismos dejaron al menos 6.509 muertos, 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 viviendas con daños graves, según el último balance oficial, publicado el 24 de agosto, cuando se cumplieron dos meses de la tragedia.

En julio, el Banco Mundial estimó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por los terremotos que sacudieron Venezuela y advirtió entonces que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país durante la próxima década.

Ese mismo mes, el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, estimó en 25.000 el número de viviendas que se necesitarán para las personas que perdieron sus casas por los terremotos.